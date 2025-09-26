いい大人がぬいぐるみと一緒に通勤して気持ち悪い？「好きなものを好きと言えない」大人の現実を描く話題作【作者に訊く】
【漫画】本編を読む
学生時代に読んだ同人誌をきっかけに漫画を描いている幌琴似(@xxxhorocoxxx)さんは、X(旧Twitter)を中心に漫画を公開している。2024年1月には「ぬいぐるみと通勤するサラリーマンが、同僚にぬいぐるみを拾われてしまう話」を投稿。サラリーマンが大切にしていたぬいぐるみを落としてしまい、会社の同僚に拾われることから物語が展開していく。本作が誕生した経緯や裏話などについて、幌琴似さんにインタビューした。
作者である幌琴似さんによると、本作「ぬいぐるみと通勤するサラリーマンが、同僚にぬいぐるみを拾われてしまう話」は幌琴似さん自身がぬいぐるみ好きだったことがきっかけで誕生したのだそう。「真面目そうな男性がぬいぐるみをかわいがる姿はインパクトがあると思った」と語ってくれた。
漫画を描くうえで工夫したのは「ぬいぐるみ好きvs気味悪がる人」という単純な構図にしなかったことだ。自分の好きなものに正直でいたい澄野に対して、人目を気にしてつい否定してしまう三恵。この二人は同じ趣味を共有していても、全肯定し合うわけではなく、ときには意地悪な言葉を交わす絶妙な距離感が魅力である。
物語の印象的な場面のひとつが、三恵が忘年会を早退して澄野に会いに行くシーンである。乗り気ではない忘年会に流されて参加してしまう三恵は、人目を気にしてしまう自分自身を象徴している。澄野に会いに行くことで、自分自身の心も癒やそうとしたのだろう。
また、作者自身もクマのぬいぐるみを小さい頃からずっと大切にしているそう。病院の検査や一人旅など、不安なときには必ず持ち歩くという経験が、作品のリアルな温かさにつながっている。
今後は、人間の柔らかい部分をチクリと刺す痛みがありつつも最後には「こんな世界があったらいいな」と思える優しい結末の漫画を描いていきたいと語る幌琴似さん。興味がある人はぜひチェックしてみてほしい。
取材協力：幌琴似(@xxxhorocoxxx)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。