ポルノグラフィティの新藤晴一が、食品ブランド imperfectによるコーヒーのサブスクリプションサービスとコラボレーションする。

（関連：【画像あり】ポルノグラフィティ 新藤晴一×imperfect コラボレーションの様子）

本コラボレーションは、imperfectのブランドプロデューサーである佐伯美紗子が、新藤のラジオ番組『カフェイン11』（BAYFM78）にゲスト出演し、新藤がその活動に共感したことで実現。新藤がコラボする特別コースは、ポルノグラフィティの楽曲をイメージしながら配合にこだわった特別ブレンドコーヒーを、全6回のうち3回届けるという。

ポルノグラフィティの楽曲の中から、テーマにする3曲「君の愛読書がケルアックだった件」（2017年）、「グァバジュース」（2001年）、「社員 on the beach」（2005年）を選定し、利用者のことを想いながら試行錯誤をしてうまれたブレンドは、ポルノグラフィティの楽曲の世界観を感じられるものに仕上がっている。また、特別ブレンドコーヒーに合わせて、新藤の手書きメッセージも届けられる。

さらに、2カ月目には新藤が形やデザインを監修した本コース限定の特別マグカップが付いてくるなど、特典も用意。予約受注期間は本日9月25日から10月31日までとなり、商品は12月より順次発送予定とのことだ。

またimperfectでは、『Do well by doing good.（＝いいことをして世界と社会をよくしていこう）』活動を展開中。生活者自身が世界の食と農を取り巻く社会課題への取り組みに参加できる仕組みとなっており、商品を購入することで、“環境”、“教育”、“平等”をテーマにした本プロジェクトに参加できる。

さらにimperfectは、「あなたの『おいしい』を、だれかの『うれしい』に。」を掲げ、原材料を生産している農家の方々の労働環境や生活環境の改善、さらには生産に関わる自然環境の保全につながり、社会全体のよろこびになることを目指している。

（文＝リアルサウンド編集部）