Thunderbolt 4に対応したUGREENのドッキングステーション「Revodok Max 213」が、Amazonで30％OFFのセール中となっている。9月25日（木）現在、参考価格が4万5,880円のところ、3万2,116円で購入可能だ。

Thunderbolt 4ポートでPCと接続することで、Thunderbolt 4×2やUSB Type-C（20W給電対応）×1など13の入出力を拡張できるドッキングステーション。

Thunderbolt 4による映像出力（8K/30Hz、4K/60Hz）のほか、最大8K/30Hz出力に対応したDisplayPort 1.4にも対応する。また、UHS-I規格のSDカードスロットとmicroSDカードスロットを個別に搭載し、薄型で拡張性のないノートPCなどの強化に利用できる。

必要な機器をあらかじめ接続しておけば、Thunderbolt 4ケーブルの切り替えで、デスクトップPCからノートPCへとすぐ環境を切り替えられるのも便利だ。

