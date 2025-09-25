祖母と交わした「最後の会話」を後悔…もう意識が戻ることはないと言われて【ママリ】

©pipipi.boyoyon

父と継母に貯金を奪われて…

わたしちゃんは、車の免許をとって、早くこの家から出ることが目標でした。ところが、継母に預けていたはずのお金は、すっからかんに…。こんなことをされたら、怒って当然です。



そしてつい、心配してくれる祖母に八つ当たりをしてしまいました。このことを、わたしちゃんは後悔します…。

突然倒れた最愛の祖母

祖母は、一命はとりとめたものの、医師から告げられたのは残酷な現実でした…。謝ることが叶わないまま、祖母の意識が戻らないなんて、どれほど悲しかったことでしょう。



このあと、わたしちゃんは免許を取得し、家から出ます。ですが、頻繁に病室を訪れ、祖母と過ごす時間が以前よりも増えます。



そんなある日、わたしちゃんは友人に、祖母とケンカしてしまったことを話します。友人は、親身になって話を聞いてくれましたが、わたしちゃんの心は晴れません。そればかりか、友人に対して「何も知らないくせに…」と、思ってしまいます。



友人と別れたあと、わたしちゃんは気づくと祖母の病室にいました。

わたしちゃんの想いが、祖母に通じたのでしょう。祖母がけん命に応えてくれました。そして、「幸せになろう」と、思った瞬間でした。



このあと、祖母は静かに息を引き取ります。わたしちゃんにとっての祖母は、単なる育ての親ではなく、たくさんの愛情を注いでくれた、唯一無二の存在でした。わたしちゃんは今、子どもを産み、とても幸せに暮らしています。



本作では、著者・こだころ.さんの壮絶な子ども時代が描かれています。複雑な家庭環境で育ちましたが、今の幸せがあるのは、きっと祖母の愛情があったからですね。家族のあり方や、愛情について、考えさせられる作品です。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）