カカオの風味を楽しめる！乃が美『ゴディバ監修チョコレートクリーム』

乃が美は、世界中で愛されるプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」監修として、『ゴディバ監修 ショコラ「生」食パン“ミックスフルーツ”』、ベルギー産クーベルチュールチョコレートを使用した、リッチな『ゴディバ監修チョコレートクリーム』を、2025年10月1日(水)より、期間限定で全国の乃が美店舗、百貨店などのイベント会場(リンク催事場所)およびオンラインストアにて発売します。

乃が美『ゴディバ監修チョコレートクリーム』

■販売価格 ：1,000円(税込)

■販売期間 ：2025年10月1日(水)〜10月31日(金)

■販売対象店舗：国内全店舗

百貨店などのイベント会場

「ゴディバ監修 チョコレートクリーム」は、世界中で愛されるプレミアムチョコレートブランドであるゴディバ監修のもと、優しい苦味、程よい酸味が口の中に広がり、余韻までカカオの風味を楽しめる、リッチなチョコレートクリームに仕上がっています。

また、原材料にはカカオの発酵、乾燥にも拘り、カカオ生産者支援プログラム(カカオ・トレース)を取り入れた風味豊かなベルギー産クーベルチュールチョコレートを使用しました。

この時期にしか味わえない、こだわりを持って開発した『ゴディバ監修チョコレートクリーム』を、楽しめます。

