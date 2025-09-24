カカオの風味を楽しめる！乃が美『ゴディバ監修チョコレートクリーム』
乃が美は、世界中で愛されるプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」監修として、『ゴディバ監修 ショコラ「生」食パン“ミックスフルーツ”』、ベルギー産クーベルチュールチョコレートを使用した、リッチな『ゴディバ監修チョコレートクリーム』を、2025年10月1日(水)より、期間限定で全国の乃が美店舗、百貨店などのイベント会場(リンク催事場所)およびオンラインストアにて発売します。
乃が美『ゴディバ監修チョコレートクリーム』
■販売価格 ：1,000円(税込)
■販売期間 ：2025年10月1日(水)〜10月31日(金)
■販売対象店舗：国内全店舗
百貨店などのイベント会場
乃が美は、ベルギー産クーベルチュールチョコレートを使用した、リッチな『ゴディバ監修チョコレートクリーム』を、2025年10月1日(水)より、期間限定で全国の乃が美店舗、百貨店などのイベント会場(リンク催事場所)およびオンラインストアにて発売。
「ゴディバ監修 チョコレートクリーム」は、世界中で愛されるプレミアムチョコレートブランドであるゴディバ監修のもと、優しい苦味、程よい酸味が口の中に広がり、余韻までカカオの風味を楽しめる、リッチなチョコレートクリームに仕上がっています。
また、原材料にはカカオの発酵、乾燥にも拘り、カカオ生産者支援プログラム(カカオ・トレース)を取り入れた風味豊かなベルギー産クーベルチュールチョコレートを使用しました。
この時期にしか味わえない、こだわりを持って開発した『ゴディバ監修チョコレートクリーム』を、楽しめます。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post カカオの風味を楽しめる！乃が美『ゴディバ監修チョコレートクリーム』 appeared first on Dtimes.