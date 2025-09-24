すし銚子丸が謝罪 川崎市の店舗で「ノロウィルスによる食中毒事故」 対応説明「他店への波及はございません」
すし銚子丸は23日、神奈川の川崎中原店で食中毒事故が発生したと明らかにし、公式サイトで謝罪と対応を伝えた。
「この度すし銚子丸川崎中原店において、ノロウィルスによる食中毒事故が発生し、川崎市保健所より営業停止命令が交付されました」と報告した上で、「発症されたお客様に多大なる苦痛とご迷惑をおかけいたしましたことを謹んでお詫び申し上げます。また、日ごろご愛顧いただいている皆様にもご心配とご迷惑をおかけいたしますことを重ねてお詫び申し上げます」とつづった。
また、「営業停止命令は9月23日（火）1日間ですが、当店は9月11日に起きた床上浸水対応での9月19日からの臨時休業以降9月25日（木）まで営業を自粛し、店内の清掃、消毒、従業員への衛生管理に関する研修を行い、9月26日（金）より営業を再開いたします。ご利用のお客様にご不便をおかけいたします事をお詫び申し上げます」とし、「従業員、食材の店間移動はありませんので、他店への波及はございません」と説明した。
「尚、すし銚子丸川崎中原店を、9月13日（土）にご利用になり、体調に変化（下痢・嘔吐・発熱など）があったお客様は下記にご連絡くださいます様お願い申し上げます」とし、連絡先を案内した。
