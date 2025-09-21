【ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MSM-07E ズゴックE ver. A.N.I.M.E.】 9月21日23時 予約締切 2026年1月 発送予定 価格：11,000円

BANDAI SPIRITSは、フィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MSM-07E ズゴックE ver. A.N.I.M.E.」の予約をプレミアムバンダイにて本日9月21日23時まで受け付けている。価格は11,000円。発送は2026年1月の予定。

本商品は「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」に登場する「ズゴック」の強化機「ズゴックE」を立体化したもの。脚部は可動に合わせて脹頸部（ひざ周辺）が連動し、自然なシルエットを再現。腕部は蛇腹構造の各部にジョイントを配置し、自在に動く。

ジェットパックが付属し背部へ装着可能。また、腕、足からパーツを取り外すことで水中航行形態の再現もできる。2種のハイドロジェットエフェクトが2個ずつ付属する。

頭部6連装ミサイル発射エフェクトは、発射煙の長さが異なるミサイル3種が2個ずつ付属。連続発射を再現できる。

「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MSM-07E ズゴックE ver. A.N.I.M.E.」

サイズ：全高約130mm

材質：ABS、PVC製

【商品内容】

・本体

・ジェットパック

・エフェクトパーツ一式

(C)創通・サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。