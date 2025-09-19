PLAZA¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó2025♡¸ÂÄê¤ª²Û»Ò&»¨²ß¤¬Âç½¸¹ç¡ª½©¤òºÌ¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Õ¥§¥¢
³¹¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ëµ¨Àá¡¢º£Ç¯¤â¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Îµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤ÎPLAZA¡¦MINiPLA¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î19Æü(¶â)～10·î29Æü(¿å)¤Þ¤Ç¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤òºÌ¤ë¤ª²Û»Ò¤ä»¨²ß¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¡ØHALLOWEEN Party VIBES LOADING!¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¢ö¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥ÉÈ¯¤Î¥¯¥Ã¥ーÀìÌçÅ¹¡ÖCookie Time¡×¤ä¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯È¯¤Î¿Íµ¤¥Ö¥é¥¦¥Ëー¡ÖFat Witch New York¡×¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥óµ¤Ê¬¤ò»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
PLAZA¸ÂÄê♡¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤ª²Û»Ò
º£Ç¯ÃíÌÜ¤Ê¤Î¤Ï¡¢PLAZA¸ÂÄê¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤¿¤Á¡£¡ÖCookie Time ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó ¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¥»¥Ã¥È¡×¡Ê756±ß¡Ë¤Ï¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ß¥Ë¥Èー¥È¤Ë¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Î¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¥¯¥Ã¥ー8Ëç¤¬Æþ¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È¡£
°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Î¸ÄÊñÁõ¤Ç¥·¥§¥¢¤ä¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖFat Witch New York ¥Ö¥é¥¦¥Ëー3¸ÄÆþ¤ê¡×¡Ê1,198±ß¡Ë¤Ï10·î10Æü(¶â)º¢¤è¤êÅÐ¾ìÍ½Äê¡£
¥¹¥Îー¥Ù¥¤¥Óー¡¢¥Àー¥¯¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¥Ù¥¤¥Óー¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ù¥¤¥Óー¤Î3¼ï¤¬¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ËÆþ¤Ã¤¿¹ë²Ú¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹♡
¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë♡¥í¥Ã¥Æ¤Î¥«¥¹¥¿ー¥É¥±ー¥¤«¤é¿·ºîÅÐ¾ì
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë»¨²ß&¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à
¥¹¥¤ー¥Ä°Ê³°¤Ë¤âÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë»¨²ß¤¬Âç½¸¹ç¡ª¥¬¥¤¥³¥Ä¤Î»ý¤Á¼ê¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Î¡Ö¥Õ¥ê¥Ã¥×¥Ç¥£¥Ã¥Ñー¡×¡Ê³Æ270±ß¡Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£ÉôÊ¬¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¤ª²Û»Ò¡£
¤Þ¤¿¡¢PLAZA¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Õ¥¡¥°¥éー¡×¤«¤é¤Ï¡¢¥â¥³¥â¥³ÁÇºà¤¬²Ä°¦¤¤¸ÂÄê¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ê2¼ï ³Æ1,540±ß¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤â¥Ï¥í¥¦¥£¥óµ¤Ê¬¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¢ö
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª
10·î24Æü(¶â)¤«¤é¤Ï¡ÖTrick or Treat CAMPAIGN¡×¤ò³«ºÅ¡£
Å¹Æ¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡È¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ª¥¢¡¦¥È¥êー¥È¡ª¡É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¥Á¥å¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥×¥¹1ËÜ¤Þ¤¿¤ÏHARIBO¥ß¥Ë¥´ー¥ë¥É¥Ù¥¢1ÂÞ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢Áá¤á¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ÏPLAZA¤Ç¤È¤Ó¤¤ê³Ú¤·¤¯♡
¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¤«¤é»¨²ß¤Þ¤Ç¡¢PLAZA¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
º£Ç¯¤Ï¡ÖCookie Time¡×¤ä¡ÖFat Witch New York¡×¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢³Ú¤·¤¤»¨²ß¤ä¥½¥Ã¥¯¥¹¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥·ー¥º¥ó¤Ë¡£¤¼¤Ò¤ª¶á¤¯¤ÎPLAZA¡¦MINiPLA¤Ç¡¢¿´Ìö¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡