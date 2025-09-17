初期メンバーの1期生や2期生が卒業した2023年、乃木坂46が新たなスタートを切ったことは記憶に新しい。その年の夏、3期生から5期生までの全メンバーが一丸となって臨んだ『真夏の全国ツアー2023』では「ここに立てていない子（メンバー）もいるんですけど、全員で乃木坂46。歴史をつないできてくださった先輩方にも感謝しつつ、皆さんと一緒に新たな歴史を紡いでいきたいです」（※1）という決意とともに、先輩から受け継いだ伝統を心に抱えながら乃木坂46の新しい形を見事に提示。明治神宮野球場最終公演（2023年8月28日）の最後の最後に、キャプテンの梅澤美波が堂々と発した「私たちが乃木坂46です！」という言葉は多くのファンに心に刻まれたことだろう。

続く、2024年夏の『真夏の全国ツアー2024』は「メンバー全員がプリンセス」というテーマを掲げ、一人ひとりが主役としてステージに立つ。この年は大阪・京セラドーム大阪、愛知・バンテリンドームナゴヤのドーム会場に加え、恒例の神宮公演という大規模会場でのツアーとなったが、前年のツアーで得た手応えをもとに彼女たちらしい堂々としたパフォーマンスで観客を魅了。と同時に、「私たちはもっともっと強くならないといけない」という現状に甘んじることない力強い言葉も耳にすることができた（※2）。

そして迎えた、2025年の夏。一昨年、昨年までの3～5期生に、今年加入した6期生を含む計38名（6期生の小津玲奈は学業のため本ツアーを欠席）で臨んだのが7都市16公演におよぶ『真夏の全国ツアー2025』だ。今回のツアーのテーマは「メンバー全員がヒロイン」。昨年のツアーと趣旨は重なるものの、今年から6期生が加わったことでまた新たな見せ方や見え方があるはず……筆者はそう確信して、ツアーの最終地点となる神宮4DAYS公演に足を運んだ。

ここ2年は台風の接近がありながらも、公演中は雨に見舞われることなく開催された乃木坂46の神宮公演だったが、今年は初日の9月4日のみ“雨の神宮”を久しぶりに体験。とはいえ、かつてのような豪雨というわけではなく、ライブ中に小雨が降るといった程度で、体力を大きく奪われるようなものではなかった。この日は3期生加入9周年というタイミングと重なり、アンコールでは「三番目の風」が披露されるサプライズも用意。続く5日のDAY2公演は台風15号の接近が懸念されたが、開演間近には夕焼けが顔を見せるなど好天に恵まれる。さらに、6日のDAY3公演はここ数年の“乃木坂46の神宮”らしい晴天のもと実施され、当日誕生日を迎えた3期生・吉田綾乃クリスティーを祝福する場面もあった。天候はもちろん、会場で感じる温度感や日替わりのセットリスト、その日ならではのトピックなどもあり、3公演ともまったく違った印象を受けた。

そして、ついに迎えた9月7日のツアー千秋楽。「メンバー全員がヒロイン」というテーマのもと、頭に小さな王冠を乗せたメンバーがステージに登場すると、ライブは本ツアーの座長・賀喜遥香をセンターに迎えた「君に叱られた」から勢いよくスタートする。最初から38名が一丸となって届けるステージは、王冠をモチーフにした豪華な宮殿風ステージセットの効果もあってか実に華やかなものだ。

以降も遠藤さくらセンターの「ジコチューで行こう！」、川粼桜センターの「裸足でSummer」、一ノ瀬美空センターの「ガールズルール」と最新シングル『Same numbers』のフロントメンバーが次々に中心に立ち、歴代の夏ソングを今の乃木坂46らしい形で披露。センターでまばゆい輝きを見せる彼女たちに引っ張られるように、6期生を含むほかのメンバーたちも満面の笑みで元気いっぱいのステージを繰り広げていく。今年5月に開催された『乃木坂46 13th YEAR BIRTHDAY LIVE』（※3）では初々しさやぎこちなさが随所から伝わってきた6期生も、初めて先輩メンバーと一緒になって約2カ月におよぶツアーを積み重ねてきた結果か、その表情や動きから自信がしっかり伝わり、乃木坂46の一員としての自覚がしっかり備わったのだろうと実感させられた。

続くブロックでは「ネーブルオレンジ」をはじめ、今年リリースされた楽曲を中心に展開。神宮中に響き渡る井上和＆中西アルノの堂々とした歌声は、聴き手に安心感を与えてくれると同時に、彼女たちをはじめとする5期生が今やグループを牽引する重要なポジションであることを再認識できた。かと思えば、瀬戸口心月をセンターに据えた6期生楽曲「なぜ 僕たちは走るのか？」ではフレッシュさの中に熱い闘志のようなものも垣間見え、彼女たちの今後の活躍がより楽しみに。

日替わりで披露されるユニット曲「ってかさ」（前日の公演では「君と猫」を披露）では、林瑠奈や小川彩、川粼によるリズミカルなラップと遠藤、賀喜、弓木奈於の心地よい歌声が見事な対比を生み出し、観る者を夢中にさせる。そして、39thアンダーメンバーによる「不道徳な夏」では強い爆発力を持つ楽曲の魅力も相まって、センターの金川紗耶を中心とした前のめりなパフォーマンスで、会場を熱狂の渦に巻き込んだ。この1曲だけで、10月に予定されている『39thSGアンダーライブ』への期待が高まったファンも、きっと多かったことだろう。

ライブ中盤では、先に触れたテーマを軸にしたセットリストを展開。最終日は6期生の海邉朱莉、鈴木佑捺、森平麗心による「君の名は希望」からスタートするのだが、シンプルなピアノ伴奏のみで歌唱する3人の歌声はとてもデビューから1年未満とは思えないほどに堂々としたものだった。一人ひとりのソロパートはもちろんのこと、3人の声が重なりあった時の力強さ、そして終盤で聴かせる絶妙なハーモニーは先輩メンバーにも匹敵するものがあり、彼女たちが乃木坂46の未来を牽引する日も近い……そう予感させる瞬間が多々あったことを特筆しておきたい。なお、前日の公演ではこの3人以外の6期生7人による「命は美しい」が披露されており、瀬戸口を中心に迫力あるダンスをたっぷり見せてくれた。

曲のエンディングではセンターに立つ森平が頭上に王冠を乗せるようなアクションを見せるのだが、これはオープニングで披露された「君に叱られた」でセンターの賀喜が見せるポーズのひとつ。このポーズは以降の楽曲でも引き継がれており、本ツアーのテーマである「メンバー全員がヒロイン」ともリンクしていることが伝わる。田村真佑をはじめとするメンバーが力強い歌とダンスを見せる「錆びたコンパス」、コミカルさと可愛らしさに全振りした弓木、岡本姫奈、冨里奈央による「ぼっち党」、小川を中心に筒井あやめ、五百城茉央、菅原咲月が息の合った歌声を聴かせる「ボーダー」、遠藤を筆頭に梅澤や池田瑛紗が大人の色気を漂わせる「ごめんねFingers crossed」、久保史緒里と井上、中西が持ち前の歌唱力を遺憾なく発揮させる「ひと夏の長さより…」といった新旧の名曲や隠れた人気曲を矢継ぎ早に披露。

そして「Sing Out!」では再びメンバーが勢揃いし、センターの賀喜を中心にクラップで一体感を作り上げていく。終盤、賀喜が「ここにいるみんなが主役です。だから最後は一緒に歌いましょう！」と涙ながらに呼びかける場面もあり、会場が温かな空気に包まれる中「メンバー全員がヒロイン」ブロックは締めくくられた。

神宮4日間だけでもこのブロックは毎日大幅に変更が加えられ、日によっては同じ楽曲でもセンターを務めるメンバーが変わっていたりと、まさに個々に見どころがたっぷり用意されていた。地方公演を含めると、このブロックでは3～5期生の全メンバーがセンターに経ち、過去に実践された全員センター企画を踏襲するような形で「メンバー全員がヒロイン」として輝くことに。6期生からセンターに立ったのは神宮での「命は美しい」「君の名は希望」での瀬戸口と森平のみだったが、さまざまな曲に出演して爪痕を残す場面もあっただけに、ここからさらに個々の魅力を磨いていき、来年こそは小津を含む11人それぞれがセンターに立つことを願ってやまない。

ライブ後半戦に向けて会場のテンションを一気に上昇させたのが、神宮公演が今年で10回目となることを記念して制作された「真夏日よ」。事前に公開されていたコール動画に沿って、曲中では観客がメンバーの名前を次々にコールしていくのだが、この曲が始まるタイミングに神宮上空に総数1,100機のドローンが登場し、コールとシンクロしてメンバーの名前が描き出されるというかつてない演出が用意された。このほかにも乃木坂46のロゴや「乃木坂46 10th JINGU」の文字、会場にちなんだ野球のボールなども描かれ、大きな節目にふさわしい演出に会場の盛り上がりは急加速していく。

以降は「Monopoly」や「ありがちな恋愛」を筆頭に、人気楽曲の連発で客席の熱気は高まり続けるばかり。本編ラスト曲「Same numbers」の前には座長の賀喜が、毎公演その時に感じたことを述べる時間が用意されているのだが、この日はツアーを通して悩み続けながらも、メンバーやスタッフ、ファンの笑顔を見るにつれて「（この夏掲げた目標を）少しは達成できたのかな」と感じるようになったことを口にする。

『真夏の全国ツアー2022』で初めてツアーの座長を務めた際、多少の心細さを見せた賀喜だったが、今やあの頃の彼女の姿はどこにもなく、目の前には逞しく成長した立派な“乃木坂46のセンター”の姿があった。だからだろうか、「Same numbers」で見せる凛々しい表情やパフォーマンスには今まで以上に心奪われるものがあった――そう感じたのは、きっと筆者だけではなかったはずだ。だからこそ、アンコールでも観客の熱気が一度も下がることなく、予定外のWアンコールに繋がったのだろう。と同時に、そのWアンコールに選ばれた楽曲が「君に叱られた」だったのも、「メンバー全員がヒロイン」というツアーテーマに沿ったものであることも納得いくものだった。

2014年8月に第1回目を開催した乃木坂46の明治神宮野球場公演。以降の10年（2020年、2021年を除く）で合計28公演（2014年：1公演、2015年：2公演、2016年：3公演、2017年：2公演、2018年：秩父宮ラグビー場との同時開催で3公演、2019年：3公演、2022年：3公演、2023年：4公演、2024年：3公演、2025年：4公演）を行なっているが、これは同会場でのコンサート開催数1位という圧倒的な記録となっている。その神宮も、来年2026年に設立100周年という大きなアニバーサリーを迎える。キャプテンの梅澤は公演終盤、「今の私たちの強みは、メンバーみんなが乃木坂46に向ける愛情の強さ。みんなが乃木坂46を愛してここで頑張っているから、乃木坂46らしさが生まれるんだと思いました。私たちは私たちなりの表現の仕方で、これからもファンの皆さまを幸せにしていきたいです。そして、また来年もみんなでここでお祝いしたいです。神宮11回目に必ず繋いでいけるように頑張ります！」と高らかに宣言したが、結成14周年を超えてもなお伸び代を感じさせる今の彼女たちなら、来年も、そしてその先も眩しいくらいの“神宮の夏”を見せてくれるはずだと信じている。

（文＝西廣智一）