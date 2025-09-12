TOMOO¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDEAR MYSTERIES¡Ù¥ê¥êー¥¹¡¡ÉðÆ»´Û¸ø±é¤è¤ê¡ÖGinger¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¸ø³«¤â
¡¡TOMOO¤¬¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDEAR MYSTERIES¡Ù¤ò11·î12Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¼ýÏ¿¶Ê¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿11·î¤«¤é¤Î¥Ûー¥ë¥Ä¥¢ー¤ÎÌ¾¾Î¤â¡ØTOMOO HALL TOUR 2025-2026¡ÈDEAR MYSTERIES¡É¡Ù¤È¤·¤Æ²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡ÛTOMOO¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ë¤Æ°ì¶ÊÌÜ¤ËÈäÏª¤·¤¿¡ÖGinger¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡Ë
¡¡Á°ºî¡ØTWO MOON¡Ù¤«¤éÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥ª¤Î¥Ï¥³¡ÙÂè2¥¯ー¥ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡×¤ä¥É¥é¥Þ¡ØÁ´ÎÎ°è°Û¾ï²ò·è¼¼¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡Ö¥¨¥ó¥É¥ì¥¹¡×¡¢ºÇ¿·¶Ê¤Î¡ÖLUCKY¡×¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¡¢Á´12¶Ê¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖLullaby to my summer¡×¤ä¡Ö¹âÂæ¡×¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¤²»¸»²½¶Ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢CD¡ÜBlu-ray¡¢CD¡ÜDVDÈ×¤Ë¤ÏTOMOO»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØTOMOO Live at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù¤ÎÌÏÍÍ¤ò´°Á´¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÉðÆ»´Û¸ø±é¤Þ¤Ç¤ÎÌó5¥«·î´Ö¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤ò¼ý¤á¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡ØDocumentary from TOMOO Live at ÆüËÜÉðÆ»´Û 2025 - Beyond the Sound -¡Ù¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Î¸ø³«¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÉðÆ»´Û¸ø±é¤è¤ê°ì¶ÊÌÜ¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖGinger¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£ºî¤ò´ü´ÖÆâ¤ËÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëTOMOO¤ÎÀ©ºî¥Îー¥È¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ØDEAR MYSTERIES¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëZINE¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢2023Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¥á¥¸¥ãー1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTWO MOON¡Ù¤ÎLPÈ×¥ê¥êー¥¹¤â·èÄê¡£¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÈÆ±¤¸¤¯11·î12Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë