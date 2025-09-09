サーティワン×はぴだんぶい♡6人の人気キャラが彩るアイスケーキ登場

サーティワンから、サンリオの男の子キャラクターユニット「はぴだんぶい」との初コラボケーキが登場♡9月12日（金）より数量限定発売の「はぴだんぶい パレット６」は、6人のキャラクターそれぞれをイメージした人気フレーバーを一度に楽しめるアイスクリームケーキです。カラフルなチョコプレートや大小さまざまなホイップクリームで、遊び心あふれるデザインも必見です♪

個性豊かな6キャラクターのフレーバー



バッドばつ丸

バッドばつ丸はダークチョコビッツ入りチョコ×チョップドチョコ。

タキシードサム

タキシードサムはラブポーションサーティワン。

ポチャッコ

ポチャッコはジャモカアーモンドファッジ＋バニラ。

ハンギョドン

ハンギョドンはポッピングシャワー。

あひるのペックル

ペックルはホワイトチョコ×バニラ。

けろけろけろっぴ

けろけろけろっぴはベリーベリーストロベリー＋ピスタチオ＋チョコチップと、各キャラクターの個性に合わせたフレーバーを楽しめます。

ポップで楽しいデザイン♡



チョコプレートやホイップクリームでダンスするキャラクターの動きを表現。

オリジナルフィルムにはアイスを食べて遊ぶ楽しげな姿、台紙にはお昼寝する可愛い姿が描かれており、見ているだけでハッピーな気分になります♪

16㎝×高さ5㎝のサイズ感で、友達や家族とシェアしても◎。

数量限定！9月12日から発売



「はぴだんぶい パレット６」は4,000円（税込）で、数量限定販売。

全国のサーティワン店舗で購入可能です。人気キャラクターのアイスクリームケーキはすぐに完売することも予想されるため、早めのチェックがおすすめです♡

サーティワン×はぴだんぶいでハッピータイム♡



サーティワンと「はぴだんぶい」の初コラボケーキは、6人のキャラクターをイメージしたフレーバーとポップなデザインで、見て食べてハッピーになれる特別なアイスクリームケーキです。

直径約16㎝×高さ5㎝で家族や友達とシェアしても楽しめます。9月12日（金）から数量限定発売♡お早めにチェックして、ハッピーなひと時を楽しんでください♪