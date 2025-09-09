サーティワン×はぴだんぶい♡6人の人気キャラが彩るアイスケーキ登場
サーティワンから、サンリオの男の子キャラクターユニット「はぴだんぶい」との初コラボケーキが登場♡9月12日（金）より数量限定発売の「はぴだんぶい パレット６」は、6人のキャラクターそれぞれをイメージした人気フレーバーを一度に楽しめるアイスクリームケーキです。カラフルなチョコプレートや大小さまざまなホイップクリームで、遊び心あふれるデザインも必見です♪
個性豊かな6キャラクターのフレーバー
バッドばつ丸
バッドばつ丸はダークチョコビッツ入りチョコ×チョップドチョコ。
タキシードサム
タキシードサムはラブポーションサーティワン。
ポチャッコ
ポチャッコはジャモカアーモンドファッジ＋バニラ。
ハンギョドン
ハンギョドンはポッピングシャワー。
あひるのペックル
ペックルはホワイトチョコ×バニラ。
けろけろけろっぴ
けろけろけろっぴはベリーベリーストロベリー＋ピスタチオ＋チョコチップと、各キャラクターの個性に合わせたフレーバーを楽しめます。
ポップで楽しいデザイン♡
チョコプレートやホイップクリームでダンスするキャラクターの動きを表現。
オリジナルフィルムにはアイスを食べて遊ぶ楽しげな姿、台紙にはお昼寝する可愛い姿が描かれており、見ているだけでハッピーな気分になります♪
16㎝×高さ5㎝のサイズ感で、友達や家族とシェアしても◎。
数量限定！9月12日から発売
「はぴだんぶい パレット６」は4,000円（税込）で、数量限定販売。
全国のサーティワン店舗で購入可能です。人気キャラクターのアイスクリームケーキはすぐに完売することも予想されるため、早めのチェックがおすすめです♡
サーティワン×はぴだんぶいでハッピータイム♡
サーティワンと「はぴだんぶい」の初コラボケーキは、6人のキャラクターをイメージしたフレーバーとポップなデザインで、見て食べてハッピーになれる特別なアイスクリームケーキです。
直径約16㎝×高さ5㎝で家族や友達とシェアしても楽しめます。9月12日（金）から数量限定発売♡お早めにチェックして、ハッピーなひと時を楽しんでください♪