バレーボール世界選手権

バレーボールの世界選手権は7日、タイ・バンコクで女子3位決定戦が行われ、世界ランキング5位の日本が同2位のブラジルに2-3（12-25、17-25、25-19、29-27、16-18）で敗れた。世界バレー15年ぶりのメダル獲得はならず。涙に暮れる選手へ、フェルハト・アクバシュ監督が見せた労いの行動が感動を呼んでいる。

2セット連取される苦しい展開から、追いついた日本。最終第5セットもデュースにもつれ込む大接戦で、マッチポイントを握るシーンもあった。しかし、最後は石川真佑のスパイクがブロックされ、終戦。メダルにあと一歩届かなかった。

試合後、コート上で選手たちは涙。ハグで労いあう石川と関菜々巳の背後から、そっと労ったのがアクバシュ監督だ。背中と頭に優しくポンポンと手で触れ、言葉をかけるわけでもなく、スッとその場から立ち去った。

さりげない優しさを感じさせたこの場面は中継にも映り、X上のファンからは「頭ポンポンにまた涙溢れる」「泣けます」「ここまで全力で一緒に喜んだり選手と戦ってくれてる監督初めてみた」「アクバシュ監督、素敵」「もうこんなん涙腺崩壊やん」「監督本当に就任1年目…？ パパじゃん…」「本当に史上最強の監督だと思う！」などとコメントが集まっていた。



（THE ANSWER編集部）