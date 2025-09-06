4日現在、セ・リーグは75勝45敗3分けの阪神が貯金を独占。2位巨人以下の5球団が借金を抱えている。

過去、借金チームがCSに出場したことは8回（プレーオフ含む）あるものの、2位チームが勝率5割以下でCSに出たことは一度もない。かねて借金チームのCS出場に対する異論は少なくなかったが、ここにきて巨人OBの上原浩治氏も、「もし、2位以下のチームが日本シリーズに出て優勝したらどうなるか。阪神に行ってもらうくらいのルールを作った方がいいのでは」と提言するなど、またぞろ球界から改革を求める声が噴出している。

そんなCSのあり方についてプロ野球事情に詳しいスポーツライターの玉木正之氏に意見を聞いた。

──阪神がセの貯金を丸抱えして優勝する可能性が浮上している。2位以下が勝率5割に満たない場合でも、CSが開催されることに反対の声が出ています。

「おかしいですよね。ひと言で言うならば、リーグ優勝の価値をおとしめていますよ」

──どんなルール作りが必要だと思いますか？

「即物的な意見を言えば、負け越したチームはCSに進出できないことにすればいい。各リーグの球団数を増やすのも手です。セ・パ6球団ずつしかないのに、そのうち半数がポストシーズンに進出できるのは明らかに割合が多すぎます。ただ、これは今回の問題の本質ではありません」

──といいますと？

「現行のCSシステムはおかしいし、確かに私を含めて各所から異論が出ています。しかし、NPBや各球団の中に、『借金を抱えているのにCSに出場できるのはおかしいのではないか』と声を上げられる者がいるでしょうか？ いくらわれわれ外野が騒いだところで、NPBや各球団が本気で改革に取り組まない限り、何も変わりません。問題はそこなんです」

「NPBはほぼお飾り。統括組織としての力がない」

──CSはもともと公式戦の消化試合を減らすために導入された。下手に改革をすると、チケット収入が減る恐れもある。

「だからNPBや12球団の中には条件付きであってもCSを行わない、という選択肢はないのでしょう。確かに現在のプロ野球は各球団がイベントを行い、CS進出争いもあって球場には多くのお客さんが足を運んでいる。しかし、いくら満員が続いたとしても、最大収容人数以上のお客さんを球場に呼ぶことはできない。チケット収入だけでは頭打ちだからこそ、NPBは放映権料などでビジネスをしなければいけないのですが……」

──NPBの放映権料は総収入の15％程度と、MLBの35％に対して規模が小さい。

「読売新聞などをはじめ、プロ野球に関わるオールドメディアしかり、各球団が自分たちの既得権益を守ることしか考えていないからです。パは6球団が合同で『パ・リーグTV』を運営していますが、セは巨人などの反対もあり、セ・リーグTVは作れない。NPBもほぼお飾りなので、統括組織としての力がない。

結局、日本のプロ野球界は企業野球から脱却できていないのです。各球団は自分たちが潤うことばかり考え、『どうすれば野球界が良くなるか』と考える者が運営サイドにいない。メディアの役割としては、今回のCSについて『制度がおかしい』で終わらせず、『なぜそんなおかしな制度を変えられないのか』と踏み込むことが肝要なのです」

（聞き手=阿川大／日刊ゲンダイ）

▽玉木正之（たまき・まさゆき） 1952年、京都市生まれ。東大教養学部中退。ミニコミ出版の編集などを経て、フリーの雑誌記者に。82年「月刊現代」に「阪神ファンは奇人変人マゾ集団」を発表し、署名原稿デビュー。日本で初めてスポーツライターを名乗る。音楽、映画、演劇の評論も手がけ、多くのテレビ番組に出演。野球の著書多数。