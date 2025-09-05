【不二家】3日間限定で「マロンモンブラン」が半額の288円に！9月のお得セール一覧は絶対メモして。
不二家の公式サイトでは、「お得セール情報」としてお買い得の商品やキャンペーン情報を公開しています。
今回は2025年9月5日以降実施のセールやキャンペーンを紹介します。
「ハートクッキー」付きのケーキも
9月の不二家は、日にち限定の商品やお得なキャンペーンなど様々なイベントが実施されます。
【スイーツ応援セール】
日にち限定で、スイーツのセールを開催しています。
・9月1日から7日...ペコちゃんのツインほっぺ（シャンテリー＆カスタードクリーム／蜜芋＆ミルキークリーム）177円→127円
・9月19日から23日...サンリオマカロン（各種）216円→129円
・9月26日から28日...ペコちゃんのほっぺ（カスタード）166円→127円
【メロンの日】
不二家では毎月6日を「メロンの日」としています。6日には限定商品が発売されます。
【マロンモンブラン半額セール】
9月12日から14日までの3日間限定で、「マロンモンブラン」が通常価格577円のところ半額の288円で購入できます。
なお、当日は1人8個までの制限があります。
【「ルビーロマンとレアチーズ」にハートクッキー付き】
9月12日から15日までの期間、敬老の日にちなんで「ルビーロマンとレアチーズ」にハートクッキー（バターアーモンド）が1枚付きます。
【窯焼きシューの日】
毎週水曜日に「窯焼きダブルシュークリーム」がお得になるセールを開催。
9月5日以降では、10日、17日、24日の3回実施されます。
【週末限定商品】
旬の素材を使用した商品が2種登場します。
9月5日から7日、19日から23日限定で「真っ赤なりんごのケーキ」を販売。価格は604円です。
また、9月26日から28日限定で「シャインマスカットのドルチェ」が登場します。価格は734円。
【ショートケーキ12の色物語】
毎月22日から月末限定で月ごとに異なるイメージカラーを表現したショートケーキが登場。
9月22日から30日までは「ショートケーキの12の色物語 翡翠（ひすい）色のショートケーキ」を販売します。価格は734円。
いずれの商品も、数に限りがあるため売り切れる場合があります。また、レストラン併設店舗や一部店舗ではセールを実施していません。
※価格はすべて税込です。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ