【不二家】3日間限定で「マロンモンブラン」が半額の288円に！9月のお得セール一覧は絶対メモして。

不二家の公式サイトでは、「お得セール情報」としてお買い得の商品やキャンペーン情報を公開しています。

今回は2025年9月5日以降実施のセールやキャンペーンを紹介します。

「ハートクッキー」付きのケーキも

9月の不二家は、日にち限定の商品やお得なキャンペーンなど様々なイベントが実施されます。

【スイーツ応援セール】

日にち限定で、スイーツのセールを開催しています。

・9月1日から7日...ペコちゃんのツインほっぺ（シャンテリー＆カスタードクリーム／蜜芋＆ミルキークリーム）177円→127円

・9月19日から23日...サンリオマカロン（各種）216円→129円

・9月26日から28日...ペコちゃんのほっぺ（カスタード）166円→127円

【メロンの日】

不二家では毎月6日を「メロンの日」としています。6日には限定商品が発売されます。

【マロンモンブラン半額セール】

9月12日から14日までの3日間限定で、「マロンモンブラン」が通常価格577円のところ半額の288円で購入できます。

なお、当日は1人8個までの制限があります。

【「ルビーロマンとレアチーズ」にハートクッキー付き】

9月12日から15日までの期間、敬老の日にちなんで「ルビーロマンとレアチーズ」にハートクッキー（バターアーモンド）が1枚付きます。

【窯焼きシューの日】

毎週水曜日に「窯焼きダブルシュークリーム」がお得になるセールを開催。

9月5日以降では、10日、17日、24日の3回実施されます。

【週末限定商品】

旬の素材を使用した商品が2種登場します。

9月5日から7日、19日から23日限定で「真っ赤なりんごのケーキ」を販売。価格は604円です。

また、9月26日から28日限定で「シャインマスカットのドルチェ」が登場します。価格は734円。

【ショートケーキ12の色物語】

毎月22日から月末限定で月ごとに異なるイメージカラーを表現したショートケーキが登場。

9月22日から30日までは「ショートケーキの12の色物語 翡翠（ひすい）色のショートケーキ」を販売します。価格は734円。

いずれの商品も、数に限りがあるため売り切れる場合があります。また、レストラン併設店舗や一部店舗ではセールを実施していません。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ