元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏が28日、自身のYouTubeチャンネルを更新。殺害予告を受けていることを緊急告白した。

三崎氏は「ここ数週間、僕の会社の問い合わせ（先）だったりとか、SNS上で、殺害予告を受けています」と切り出した。そして「なんでかな、と思ってました。今回ばかりはすごく闇が深いというか、かなり陰湿なメッセージだとか、身の回りに直接的な危害はないんですけど、“おかしいな”と思うことが最近、多発するようになりました。それも『ラオスの動画』を出してからです」と続け、今月14日にアップした「日本人の金持ちが暗躍…メディアが報じない危険すぎるラオスの裏社会に命がけで潜入」というタイトルの動画に言及した。

さらに三崎氏は「（その動画は）ラオスで日本人が、しかも金持ち、上級国民と呼ばれるお医者さんだったりとか政治家が、ラオスの未成年の子供たちを買いに行っている…そういう（実態を取材した）動画を、僕は出しました。それによって日本人の小児愛好家というんですか、買春したいお金持ちの集まりのグループみたいなのがあるらしいんですけど、（彼らが）“三崎優太を許しちゃいけない。あいつは消さないといけない。もし三崎がこのまま活動を続けたら自分たちが少女を買春していたことがバレてしまう。三崎にこれ以上詮索される前に、潰そう、消そう”と。まさかそんなに強大な闇に立ち向かっているとか、自分でも思わないで行ってしまったフシもあります。それでもそういう方々からの嫌がらせというのが今日現在も、続いています」と説明した。

続けて「もちろん、僕はそんな嫌がらせに負けるつもりはないですし、でも会社のことがあるのですごく心配で、ずっと考えてました。そしてこういうSOSを出すことによって、よりそういう人達を刺激して、さらにエスカレートするんじゃないのかなと。そういう思いで日々、悩んでいました。それでもこの話をしようと思ったのは、やっぱり僕は間違ったことはやってないですし、あの動画を出して良かったと思ってますし。本当に生活に困っている女の子の大事な部分を奪って私利私欲を満たす…それはめちゃくちゃ気持ち悪いことだと思ってますし、そんなことがまかり通っちゃいけない。これからですね、こういった問題に対しては決意、覚悟を込めて、積極的にもっと取り組んでいこうと思います。その代わり僕の周りにトラブルとか身の危険がある程度起こるかもしれません。なので、この動画で今現実に起きていることをみなさんにお伝えしようと思って、動画を撮ってます。僕はどんな権力にも負けないですし、日本の上級国民、そういうやつらがいかに汚いかを知ってます。決してそういうやつらに負けないで、自分の信念を貫いていこうと思います」などと強い覚悟を話した。