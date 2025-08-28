YouTuberのヒカルさんが2025年8月26日に公開した動画で、YouTuberのヒカキンさんが14日の新曲公開に際して大々的に「カウントダウン」をしていたことについて言及した。

「みんな予想してたわけやん？」

ヒカキンさんは8月13日の動画で、自身のチャンネルで30日前から「カウントダウン」を進めてきたとし、「僕のYouTube人生の歴史に刻まれる日になる」としながら翌14日に動画公開すると予告していた。「コメント欄やSNSでいろんな推測が出ていたんですが、僕の見る限りでは、完璧に当たっているものとか完全一致しているものは正直見当たりませんでした」とも伝えた。

一方でカウントダウン中にSNSではテーマソング説も散見されていたが、14日に公開されたのは、ヒカキンさんと兄でYouTuberのセイキンさんの新曲MV「YouTubeテーマソング２／ヒカキン＆セイキン」だった。大筋で予想を当てていた人はいることになり、これが一部視聴者の不興を買った。

ヒカルさんは今回の動画で「ヒカキンさんのカウントダウンの重大発表あったやん」と切り出し、13日の発言を振り返って「いやあったやん！と思って。みんな予想してたわけやん？」と笑いながら指摘する場面があった。下記のようにも畳みかけた。

「10周年やから多分YouTubeテーマソングが来るんじゃないかって予想してたわけやん、それでも釣るためにあんな嘘ついてさ。本当に普通のテーマソング出したわけやん」

「あいつの自己満足で作られた映像なんやと思って」

ヒカルさんは過去作品も視聴済みだとして「正直、最初の方が良かったな。いや、（新作は）映像とかめっちゃ金かけてて進化してたんだけど。でも初代が良すぎて」と感想を伝えた。

さらに「次のやつ（新作）は俺1回しか見んかったもん。1回見て飽きた。あ、これあいつの自己満足で作られた映像なんやと思って。結構微妙かったもんな」とも酷評している。

ただ、カウントダウンで視聴者の期待が高まる様子を受けてか、ヒカルさんは「パクろうと思ったもん。皆さんに言っておくんですけど、いつか俺カウントダウンします。でもその時はちゃんと大きな事があった時にカウントダウンするんで、それ期待しておいてください」などと意気込んでいた。