8月29日～31日の3日間、埼玉・さいたまスーパーアリーナにて世界最大のアニソンライブイベント『Animelo Summer Live 2025 “ThanXX!”』が開催。

【動画】『アニサマ』会場前で歌うオーイシマサヨシ＆鈴木このみ／佐久間大介のコメント／「ANISAMA FRIENDS」一発撮りパフォーマンス

出演アーティストのアニソンシンガー・オーイシマサヨシが、会場前で弾き語りを行い、ファンを驚かせた。

■オーイシマサヨシが自身の楽曲を歌唱＆ファンと交流する場面も

オーイシは自身のXで「今からさいたまスーパーアリーナの前で弾き語りしようかなと思ってます！！！！」と宣言。その後、YouTubeで弾き語りの様子をライブ配信した。

斉藤和義の「歩いて帰ろう」からスタートし、自身（大石昌良）の楽曲「ピエロ」「されど空の青さを知る」などを披露。中盤で鈴木このみが「差し入れ持ってきました」と登場すると、ふたりで和田光司の「Butter-Fly」を披露した。

SNSでは「もうこれアニサマDay0だろ」「何もかもがイケメンすぎて、男でも惚れてしまう」「現地に行けた皆さんうらやましい」「ほんと最高すぎる」「今まで見たYouTubeライブの中で一番よかった」「贅沢すぎる」などと大反響。

鈴木が自身のXで「#アニサマ リハ終わりで大石さん（オーイシさん）見つけた！！！お邪魔しました～！！！」というコメントとともに、ふたりが楽しそうに歌っている姿を公開すると、Snow Manの佐久間大介も「エグすぎますって、、最高かよこの人たち、、」とコメントを寄せた。

■佐久間大介「エグすぎますって、、最高かよこの人たち、、」

■動画：オーイシマサヨシらアニサマ特別ユニット「ANISAMA FRIENDS」がTHE FIRST TAKEに登場