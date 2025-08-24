幻冬舎編集者の箕輪厚介氏（39）との不倫が報じられたユーチューバーいけちゃん（27）が24日、自身のXを更新。自身への誹謗中傷や個人情報の暴露に対し、弁護士を通じて情報開示請求を行ったことを報告した。

いけちゃんは「今回の報道に関連して、度を超えた誹謗中傷や個人情報の暴露が確認されています」と書き出し、「これらについては可能な限り証拠を記録し、弁護士を通じて情報開示請求を行いました」と報告した。

そして弁護士の福永活也氏のXアカウントをタグ付けし、「今後も法的手続きを通じて、毅然と対応してまいります」と伝えた。

いけちゃんを巡っては、7月26日配信の「SmartFLASH」で、箕輪氏との仲睦まじい様子が写真付きで伝えられ、箕輪氏が既婚者であることから不倫と報じられていた。

今月23日には動画投稿を再開。「炎上していろいろ考えたんですけど、やっぱり私、旅に出たいなと思って、気がついたら西成に吸い寄せられていました。私、もう闇落ち寸前なのかな」と自問自答。住所がさらされたとし、「やりすぎだろ」と引っ越すことも宣言した。

動画内では、声を掛けてきた人に「今、炎上してます。不倫スキャンダル」と赤裸々に語る様子も公開した。激励も受けたといい、「動画投稿、これから定期的に続けていきたいなと思います。私は言うても社不（社会不適合者）なので、YouTubeしか道がないんですよ。ユーチューバーで死ぬまで頑張っていきたいなと思っています」と話していた。