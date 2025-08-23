この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「40代50代似合うメガネの見つけ方。スタイリストが私物メガネ５つ紹介」と題した動画で、ファッションスタイリストの黒田茜氏が、自身のメガネ選びの極意や愛用の私物メガネについて詳しく語った。コメントで寄せられた「メガネについて話してほしい」という視聴者の声に応え、主に40代・50代の女性ファンに向けて、実践的な“似合うメガネ”の選び方を伝授している。



黒田氏は「私はメガネ屋さんではないので、ファッションスタイリストとして似合うメガネの選び方をお話しします」と、メガネの専門家ではなく実際のコーディネート経験を踏まえて紹介。

その選定基準について「ズバリ! 上のフレームが眉毛のラインと馴染むかどうか、これが一番大切にして選んでいます」と明かし、「似合う・似合わないは“眉毛とフレームの調和”」と独自の美学を示した。

さらに、「自分の眉毛を選ぶぐらいの感覚で、フレームのラインを意識すると自然で違和感がない」とし、

「女性も眉毛が濃いと若く見える効果があるので、上のフレームで“眉毛の化粧”をするような気分で選ぶのがポイント」

と独自の視点を披露した。



具体的に、黒田氏は自身が所持する5本のメガネを一本ずつ紹介。「自宅やリラックスしたい日は軽いセルフレーム」「フォーマルな場やジャケットにはエレガントな金属フレーム」「カジュアルにはカラーやデザイン性で遊ぶ」など、

シーンやファッションに合わせた選びのコツも語った。

とりわけ、普段使いのメガネは「眉毛のラインにしっかりなじむデザインで、とにかく軽くて楽なものを選んだ」とし、

ファッションだけでなく快適性も重視していることを明らかにした。



また、デザイナーメガネについても「ちょっとクリエイターっぽい雰囲気を出したい時や、メガネが主役になるコーデに活躍」と紹介。メガネ感を抑えてナチュラルな印象にしたい時には「上のフレームがないデザインや、肌なじみの良いカラーを選ぶ」

のがポイントとアドバイスするなど、多角的な選び方を提案した。



