声優の三木眞一郎さんが2025年8月21日にXを更新し、「おっさん」に舌打ちとタックルをされたとして当初は怒りながらも、ポジティブな考え方を伝えた。これがXで「感銘を受けました」などと称賛されている。

三木さんはアニメ「ポケットモンスター」コジロウ役、「頭文字D」藤原拓海役、「鬼滅の刃」竈門炭十郎役などの声を演じたことで知られる。

「少しヒーロー気分で次の現場に向かうのだ」

三木さんは21日夕に「舌打ちとともに おっさんのタックルを喰らう」とXで報告し、「腹立たしい まぁ、オイラより華奢な人でなくて良かったか」と率直な気持ちを伝えた。一方で、

「まてよ 今の一撃で 外に向けられたおっさんの理不尽な怒りに溜飲がおりたのならば オイラは身を挺して被害の拡大を防いだのではなかろうか」

と考えを改め、「そう思い 少しヒーロー気分で次の現場に向かうのだ」とも伝えた。

投稿はXで2万9000件超の「いいね」を集め、「災難でしたね。嫌な人がいるものです」「なんだかモヤる理不尽な出来事もポジティブに切り替えておられる三木さんに感銘を受けました」「何と漢気溢れる三木さま......」「カッコいい！！」「お怪我なければ何よりです」といった声が寄せられている。