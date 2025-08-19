開幕戦で躍動

海外サッカー、イングランド1部プレミアリーグのリーズは18日（日本時間19日）、エバートンとの開幕戦に1-0で勝利した。26歳の日本代表MF田中碧が中盤の一角として先発出場し、後半アディショナルタイムまでプレー。海外メディアは「全員を圧倒した」と絶賛した。

米スポーツメディア「ジ・アスレチック」は、試合中にライブアップデート記事を掲載。「際立った存在」「プレーを断ち切り、ミスをインターセプト」「タナカは今夜センセーショナルだった。彼はいまだにピッチ上で最もエネルギッシュな選手だ」などと評価し、田中を試合の「非公式なマン・オブ・ザ・マッチ」に選出した。

さらに同メディアは、試合終盤までピッチを駆け回った田中について、「足がつったように見えて交代させられるまで、全員を圧倒した」「リーズにとって本当に本当に素晴らしかった」とし、「今シーズン、このセンターミッドフィルダーから数多くの上質なパフォーマンスが期待できる」と早くも今後に期待していた。

英公共放送「BBC」も、この試合のプレーヤー・オブ・ザ・マッチに田中を選出。自身のプレミアリーグデビュー戦で英国に鮮烈なインパクトを残していた。



（THE ANSWER編集部）