ブレントフォードに所属するコンゴ代表FWヨアネ・ウィッサの行動が話題を読んでいる。



昨シーズン、リーグ戦35試合で19ゴール5アシストをマークした同選手は今夏のステップアップが注目されており、現在はニューカッスルが獲得を目指している。



しかし、今夏すでにブライアン・エンベウモをマンチェスター・ユナイテッドに売却したブレントフォードとしてはウィッサの流出を避けたいと考えており、5000万ポンド以上のオファーを望んでいると多くの現地メディアが報じていた。





昨夏ブレント フォード と約2600万ポンドで移籍を認める口 約束 をしていたとされる同選手はクラブの対応に失望しており、一時は練習参加を拒否し、退団を強行しようと試みていた。その後トレーニングには復帰したというが、依然としてウィッサは今夏の移籍を熱望している。そんななか、同選手は自身のインスタグラムからブレント フォード 関連の投稿を削除し、プロフィール画像を黒塗りにしたことが注目を集めている。ベン・ジェイコブス記者は、このウィッサの動きはクラブへの今の感情や ニューカッスル への移籍を強行しようという姿勢を表していると英『TEAMTALK』にて語っている。英『THE Sun』によると、一度ブレント フォード にオファーを拒否された ニューカッスル は3500万ポンドに増額したオファーを提出する準備をしているという。しかし、ブレント フォード は代役を確保するまで売却に応じるつもりはないとのこと。同クラブはボーンマスからダンゴ・ワッタラを獲得したが、同選手はエンベウモの代わりと見られており、もう1人アタッカーを獲得するまでウィッサを手放す気はない模様。移籍を熱望しているウィッサだが、今夏の去就はどのような結末を迎えるのか。今後の動きから目が離せない。