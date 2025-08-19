マクドナルド、チーズ好きに向けた『チーチー』バーガーなど3種を全国で発売

ハンバーガーチェーン「マクドナルド」は8月20日、チーズ好きに向けたメニュー3種を発売する。

これまで限られた店舗で期間限定販売することが多かった“神出鬼没のメニュー”「チーチーダブチ」「チーチーてりやき」を、今回は全国の店舗で販売。あわせて、朝マックには「チーチーダブチソーセージマフィン」が新登場となる。販売期間はいずれも9月2日までの2週間限定。

マクドナルド「チーズチーズダブルチーズバーガー」「チーズチーズてりやきマックバーガー」

〈マクドナルド『チーチー』商品3種(すべて単品税込価格)〉

〈1〉チーズチーズてりやきマックバーガー(470円〜)

〈2〉チーズチーズダブルチーズバーガー(500円〜)

〈3〉朝マック チーチーダブチソーセージマフィン(450円〜)

※デリバリーおよび店舗の所在地域･立地条件によっては価格が異なる。

◆チーズチーズてりやきマックバーガー

通称「チーチーてりやき」。ポークパティをてりやき風味に仕上げた定番メニュー「てりやきマックバーガー」に、2種のチーズを挟んだ商品。まろやかなホワイトチェダーチーズと、コクのあるチェダーチーズが、てりやきのおいしさを引き立てるという。価格は単品470円〜、バリューセット770円〜(各税込)。

マクドナルド「チーズチーズてりやきマックバーガー」

◆チーズチーズダブルチーズバーガー

通称「チーチーダブチ」。牛肉100%のパティ2枚と、チェダーチーズ2枚、ホワイトチェダーチーズ2枚を挟んだハンバーガー。価格は単品500円〜、バリューセット800円〜(各税込)。

マクドナルド「チーズチーズダブルチーズバーガー」

なお、バリューセットは、サイドメニュー4種「マックフライポテトM」「チキンマックナゲット5ピース」「サイドサラダ」「えだまめコーン」のいずれか1つと、ドリンクが付くセット。ドリンクは「ドリンクM」各種、「マックシェイクS」「ミニッツメイド オレンジS」「ミニッツメイド アップル」「ミルク」から選べる。

◆朝マック チーチーダブチソーセージマフィン

今回新登場となる朝マック限定メニュー。以前販売した朝マック限定「ダブチソーセージマフィン」に、ホワイトチェダーチーズ2枚を加えたもの。ソーセージパティ2枚と、チェダーチーズ2枚、ホワイトチェダーチーズ2枚、ピクルス2枚を、ケチャップと一緒にもっちり食感のマフィンで挟んでいる。価格は単品450円〜、朝マックバリューセット650円〜、朝マックコンビ510円〜(各税込)。

マクドナルド「〈朝マック〉チーチーダブチソーセージマフィン」

なお、朝マックの提供時間は、開店(24時間営業の店舗では午前5時)から午前10時30分まで。朝マックバリューセットは、サイドメニュー2種「ハッシュポテト」「ホットアップルパイ」のうち1つと、ドリンク M(またはミニッツメイド アップル、ミニッツメイド オレンジ S、ミルクのいずれか1つ)付き。朝マックコンビはドリンクSサイズ付き。

