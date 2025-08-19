ワンソクTubeが選ぶ内装が良い車10選 購入した36台から厳選
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
クルマ買う系のYouTubeチャンネル『ワンソクTube』が公開した動画で、YouTuberのワンソク氏は、2023年1月〜2025年7月に自身が購入・納車した計36台の中から「内装が良かった車」10台と次点2台を紹介した。価格も踏まえつつ、満足度の高かったモデルを選んでいる。
動画では、実際に購入した車のみを対象とし、所有体験に基づいて評価したと説明。「買っていないが内装が良い車」は含めないと明言した。マイナーチェンジで解消された不満点や、価格以上に感じた部分にも言及。評価軸は内装デザイン、素材の質感、快適装備、使い勝手などとした。
主なモデルと発言は次のとおり。
・ 三菱 アウトランダーPHEV
2024年のマイナーチェンジ後について「前期型よりかなり値上がったものの、満足度はもっと上がった!!」「アウトランダー1台で済ませてもいい」と語った。セミアニリン本革シートやシートベンチレーションなどの装備に触れている。
・ ランドローバー レンジローバー スポーツ
「内装は過去買った車の中でもダントツでトップ」「レンスポより内装が良い車はほぼないと思う」と評価。見えない部分まで革を配した作り込みや、アニメーション付きアンビエントライトに言及した。
・ テスラ モデル3（Highland）
「超絶シンプルながら質感はめちゃくちゃ良いんだなこれ！」「シンプルすぎると普通はどこか安っぽく見えてしまうが、全く安っぽく見えない」と述べた。ビーガンレザーとスエードの組み合わせ、ダッシュボードのスピーカー配置やアンビエントライトに触れている。
・ トヨタ ヴェルファイア
「トヨタのアルヴェルにかける情熱は異常!!」と述べ、専用色のサンセットブラウン、後席パワーシートや電動オットマン、シートベンチレーションなどの装備を挙げた。
・ マツダ CX-80
CX-60との共通点に触れつつ、2列目シートの装備を評価し「価格を考えればかなり良い」とまとめた。タンカラーの内装にも言及。
・ スバル レガシィ アウトバック
「質実剛健なイメージのスバルも、最近は内装も素晴らしい!!」と述べ、本革シートのタンカラー内装を評価。スバル車として日本で初めて採用したと説明したシートベンチレーションや、視認性に配慮したフル液晶メーターにも触れた。
・ BMW X3
アンビエントライトの演出について「X3の内装の魅力の半分はアンビエントライトと言って良い!!」とコメント。快適装備を評価する一方、マッサージ機能がない点を惜しいとした。
・ 三菱 デリカミニ
「軽自動車は結構な台数買っているが、内装の質感であればデリカミニがトップ!!」と述べ、シートヒーターやステアリングヒーター、多数の収納などに言及した。
・ ホンダ ZR-V
「ZR-Vはホンダ車の中では別格に内装が良い!!」と評価。マロンカラーの内装や後席まで備わるアンビエントライト、アルミ鋳物のパドルシフトなど細部の質感に触れた。リセールがヴェゼルほど良くないため、中古車では狙い目とする見解も示した。
・ スバル フォレスター
最上級グレード以外でも上質とし、「他のスバル車では付いていなかった装備もフォレスターならバッチリ完備!!」と述べた。シートベンチレーションやデジタルミラーの搭載に言及している。
次点として、納車直後のトヨタ カローラクロスと、長期所有で評価が高まったトヨタ プリウスを挙げた。カローラクロスは400万円未満で購入できる車として内装を高評価としつつ、一部装備の不足も指摘。プリウスは全幅が抑えめながらシートベンチレーションを備え、取り回しと快適性の両立を評価した。
ワンソク氏は、実際の所有体験に基づき満足点と不満点を具体的に示し、車選びの視点を提示した。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
日本最大級のクルマ系YouTuber。気になるクルマは買ってレビュー！動画は毎日更新！ 一人の消費者としてクルマを買い、良いところだけでなく、気になるところも徹底的に評価します！
youtube.com/@wansokutube YouTube