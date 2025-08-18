テレビアニメ『ブルーロック』の新規描き下ろしアイテムが登場（C）金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会

　テレビアニメ『ブルーロック』の新規描き下ろしアイテムがECサイト「HICUL（ハイカル）」から登場。「HICUL ONLINESTORE」と「アニメイトオンライン」にて予約販売される。

　描き下ろしテーマは、「butler」。butler（執事）衣装に身を包んだ「潔世一」、「糸師凛」、「凪誠士郎」、「雪宮剣優」、「千切豹馬」、「御影玲王」、「氷織羊」の新規描き下ろしイラストを使用したグッズが登場する。

　予約販売は、きょう18日〜9月15日午後11時59分までとなる。

■商品一覧
▼アクリルスタンド
価格：1760円
種類：全7種
サイズ：H×W　約141cm〜148×80mm（組み立て時）
※キャラによって多少サイズが異なる。

▼アクリルキーホルダー
価格：1540円
種類：全7種
サイズ： H×W　80mm×40mm

▼ペアフォトフォルダー
価格：1980円
種類：全1種
サイズ：
フォトフォルダー　H96mm×W100mm
ミニフォトシート　H100mm×W175mm

▼トレーディング缶バッジ
価格：550円
種類：全7種(ランダム仕様)
サイズ：直径約56mm

▼トレーディングミニアクリルブロック
価格：990円
種類：全7種(ランダム仕様)
サイズ：W×H　約50×50mm

▼ステッカー
価格：770円
種類：全7種
サイズ：（1）H75mm×W57mm　（2）H45.5mm×W50mm

▼クリアファイルセット
価格：1100円
種類：全7種
サイズ： A4

▼マルチアクリルプレート
価格：2750円
種類：全7種
サイズ：W×H　140mm×140mm

▼タペストリー
価格：3080円
種類：全7種
サイズ： W×H　280mm×380mm

▼ブック型フォトカードセット
価格：2090円
種類：全7種
サイズ：
【ケース】H220×W150mm【カード（1）】H100×W148mm
【カード（2）】H200×W80mm【カード（3）（4）】H86×W55mm

▼1/3スケールアクリルスタンド
価格：3万8500円
種類：全7種
サイズ：H約64〜70cｍ