『ブルーロック』新規描き下ろしアイテム予約販売 潔世一、糸師凛たちが執事衣装にて登場
テレビアニメ『ブルーロック』の新規描き下ろしアイテムがECサイト「HICUL（ハイカル）」から登場。「HICUL ONLINESTORE」と「アニメイトオンライン」にて予約販売される。
【画像】1/3スケールアクスタ!?描き下ろされた執事姿の『ブルーロック』キャラ
描き下ろしテーマは、「butler」。butler（執事）衣装に身を包んだ「潔世一」、「糸師凛」、「凪誠士郎」、「雪宮剣優」、「千切豹馬」、「御影玲王」、「氷織羊」の新規描き下ろしイラストを使用したグッズが登場する。
予約販売は、きょう18日〜9月15日午後11時59分までとなる。
■商品一覧
▼アクリルスタンド
価格：1760円
種類：全7種
サイズ：H×W 約141cm〜148×80mm（組み立て時）
※キャラによって多少サイズが異なる。
▼アクリルキーホルダー
価格：1540円
種類：全7種
サイズ： H×W 80mm×40mm
▼ペアフォトフォルダー
価格：1980円
種類：全1種
サイズ：
フォトフォルダー H96mm×W100mm
ミニフォトシート H100mm×W175mm
▼トレーディング缶バッジ
価格：550円
種類：全7種(ランダム仕様)
サイズ：直径約56mm
▼トレーディングミニアクリルブロック
価格：990円
種類：全7種(ランダム仕様)
サイズ：W×H 約50×50mm
▼ステッカー
価格：770円
種類：全7種
サイズ：（1）H75mm×W57mm （2）H45.5mm×W50mm
▼クリアファイルセット
価格：1100円
種類：全7種
サイズ： A4
▼マルチアクリルプレート
価格：2750円
種類：全7種
サイズ：W×H 140mm×140mm
▼タペストリー
価格：3080円
種類：全7種
サイズ： W×H 280mm×380mm
▼ブック型フォトカードセット
価格：2090円
種類：全7種
サイズ：
【ケース】H220×W150mm【カード（1）】H100×W148mm
【カード（2）】H200×W80mm【カード（3）（4）】H86×W55mm
▼1/3スケールアクリルスタンド
価格：3万8500円
種類：全7種
サイズ：H約64〜70cｍ
