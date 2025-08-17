長崎が3位、大宮が4位に浮上した

J2リーグは8月17日、第26節の各試合を終えて最新の順位表が発表された。

注目の上位争いでは、5位のV・ファーレン長崎がサガン鳥栖との直接対決を2-1で勝利。開幕前に優勝候補に挙げられていたチームは勝ち点45となり、3位に浮上した。

7位の大宮アルディージャは愛媛FCに3-0で快勝し、昇格プレーオフ圏内の4位に上昇。またヴァンフォーレ甲府も大分トリニータに2-0で勝利し、直近5試合で4勝と好調をキープ。順位こそ10位ながら、プレーオフ圏の6位まで勝ち点5差に迫り、昇格争いへ存在感を示した。

上位争いは9位の今治から3位の長崎まで勝ち点5の中に7チームが密集する大混戦。シーズン終盤へ向けてJ2はかつてない激戦と化している。

SNSでは「ついに3位まで上がってきた」「40〜45ptで7チーム」「わけわからん状況」と驚きの声が並び、「魔境J2リーグ、甲府くんまでもPO争いの参加表明をした模様」「魔境…痺れるぜ」「これでまだまだわからなくなった」「混沌すぎる」「目まぐるしい…」といった反響が寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）