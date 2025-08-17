広島FW中村草太が決勝弾

サンフレッチェ広島は8月16日、J1リーグ第26節でガンバ大阪と対戦し1-0の勝利を収めた。

この試合の決勝弾を決めた広島FW中村草太のゴールにファンからは「トラップうますぎるでしょ」「磁石トラップ」と反響を呼んでいる

広島がホームにG大阪を迎え撃った一戦。試合は広島が支配すると前半19分、DF塩谷司が最終ラインから1本のロングボールを供給。これに抜け出した中村が完璧なトラップから最後は相手GKの股を抜く冷静を見せてネットを揺らした。

塩谷のパスから中村のトラップ、シュートまで一連の美しい流れにファンからは「トラップやば」「10回くらい見直した」「なんだこれ」「ワールドクラス」「エグすぎる」「全てヤバイ」「見えてる世界が違う」「ゲームかよ」とさまざまなコメントが寄せられた。また「寿人のそれ」「寿人みを感じる」「佐藤寿人すぎる」と、クラブOBで元日本代表FW佐藤寿人を彷彿とさせるプレーだったとの声も挙がっていた。

中村は明治大時代にチームを2年ぶり8度目の優勝に導き、個人でも2年連続得点王とアシスト王に輝いた。そして今年は大卒1年目ながらリーグで3得点、Jリーグ杯で1得点、AFCチャンピオンズリーグ2で4得点、天皇杯2得点と公式戦で11ゴールをマークしている。どこまで数字を伸ばすのか注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）