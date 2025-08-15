「第45回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント」3回戦結果

学童軟式野球の日本一を決める「高円宮賜杯 第45回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント」が15日、新潟県の各球場で行われ、ベスト8が決まった。最多7回の優勝を誇る長曽根ストロングス（大阪）は4-3で不動パイレーツ（東京第1）に逆転勝ちした。

長曽根は土壇場で力を発揮した。3点を追う4回に無死満塁のチャンスを作ると、相手の挟殺プレーミスで1点を返す。さらに2死一、三塁から重盗を成功させ1点差に迫ると、なおも満塁から2点適時打が飛び出し逆転に成功した。その裏を無失点で切り抜け（大会規定の時間制限により4回で終了）ベスト8進出を決めた。

8大会連続18回目の出場となる多賀少年野球クラブ（滋賀）は、降雨による2度の中断もありながら、集中力を欠くことなく、6-1で東16丁目フリッパーズ（北海道南）に勝利。木屋瀬バンブーズ（福岡）は初回の1点を守り切り、1-0で富谷ストロングスポーツ少年団（宮城）を破った。

■試合結果（15日、3回戦）

多賀少年野球クラブ（滋賀） 6-1 東16丁目フリッパーズ（北海道南）

大龍ビッグドラゴンズ（鹿児島） 5-2 弘前レッドデビルズ（青森）

豊上ジュニアーズ（千葉） 1-0 大坪赤門南波多野球部（佐賀）

伊勢田ファイターズ（京都） 1-0 北名古屋ドリームス（愛知）

牛島野球スポーツ少年団（秋田） 4-3 戸尾ファイターズ（長崎）

長曽根ストロングス（大阪） 4-3 不動パイレーツ（東京第1）

旭スポーツ少年団（新潟） 4-1 田原本南リトルヤンキース（奈良）

木屋瀬バンブーズ（福岡） 1-0 富谷ストロングスポーツ少年団（宮城）（First-Pitch編集部）