¡ÚÂîµå¡ÛÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤Îà¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈáÌäÂê¤ËÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤â½ÅÂç´Ø¿´¡Öµ¿Ç°¤òÊú¤«¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×
¡¡Âîµå¤Î£×£Ô£Ô¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ¡Ê£·¡Á£±£±Æü¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É¡Ë¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤¬¹Ô»È¤·¤¿à¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥Èá¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¹â¤¤´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¹Æü¤Î£²²óÀï¤ÇÁáÅÄ¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤ÎËö¤Ë£³¡½£²¤Ç¾¡Íø¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÏÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Î¤¿¤á¡¢´·½¬¤È¤·¤Æ¥³¡¼¥Á¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸øÊ¿À¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤À¤¬¡¢ºÇ½ªÂè£µ¥²¡¼¥à»þ¤ËÁáÅÄ¤¬¹Ô»È¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÁ°¤Ë¡¢¥³¡¼¥Á¤ÇÉáÃÊ¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÀÜ¤¹¤ë²¬Íº²ð»á¤¬¶î¤±´ó¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¼£ÎÅ»þ¤Ë¤â²¬»á¤¬ÁáÅÄ¤òÄ¾ÀÜ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡£Âç²ñ¼çºÅ¼Ô¤Î¥ë¡¼¥ëÅª¤ÊÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÁáÅÄ¤È²¬»á¤¬¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤»¤ë¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÁÜ¸Ñ¡×¤Ï¡ÖÁáÅÄÁª¼ê¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤òÍýÍ³¤Ë»î¹ç¤òÃæÃÇ¤·¤¿ºÝ¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÃæÃÇ¤ÏÀï½ÑÅª¤ÊÄ´À°¤ò¹Ô¤¦»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£Àï½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë²ñÏÃ¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸ò¤ï¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡Ö¥ë¡¼¥ë¤ÎÈ´¤±·ê¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Îµ¿Ç°¤òÊú¤«¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤ÏÀÄ´¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÁáÅÄ¤Î°ìÏ¢¤Î¹ÔÆ°¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤â»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¾å¤Î¿´ÍýÀï¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ë¡¼¥ë¤¬µö¤¹ÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤Î¡Ø¹ªÌ¯¤µ¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤Ç»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤¹¹Ô°Ù¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤Î½ã¿èÀ¤òÂ»¤Ê¤¤¡¢ËÜÍè¼ÂÎÏ¤Ç¾¡ÇÔ¤¬·è¤Þ¤ë¤Ï¤º¤ÎÉñÂæ¤ò¡¢¥ë¡¼¥ë¤ÎÈ´¤±·ê¤Î¤¢¤ë¶¥Áè¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ÎÁáÅÄ¤Ï¡Öº£Æü¤ÏËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¤Î¾¡Éé¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤Ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê°ìËÜ¤âÇ´¤êÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÁûÆ°¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤½¤¦¤À¡£