鹿島は１４日、第２６節福岡戦（メルスタ）に向け、茨城・鹿嶋市内で調整を行った。

＊ ＊ ＊

１２日に横浜ＦＭからの完全移籍加入が発表されたＦＷエウベルが取材に応じ、「サポーターの方々に約束できることは、常に全力を尽くし、最後まで戦う選手であること。タイトルを取り、シーズン終わりにみんなで喜びあえるよう、自分の力を存分に発揮したい」と意気込みを語った。

スピードを生かした突破力を持ち味とするエウベルは、今季１８試合出場１得点。シーズン序盤は出場機会に恵まれなかったが、リーグ戦直近６試合は先発出場していた。２０２１年の来日以降、今季で５年目を迎え、Ｊ１通算１４４試合出場２５得点を誇る。

横浜ＦＭで同僚だったＦＷレオセアラとは家族同然の仲で「今年の初めから、ずっと鹿島に来いと言われていたよ（笑）」とのこと。「今年の鹿島が（エウベル自身が知る鹿島の中で）１番強いね」とキッパリと語り「優勝のチャンスは十分にある」とタイトル獲得を待ち望んだ。

まだ加入間もないが、鈴木優磨や三竿健斗、安西幸輝らの名前をスラスラと挙げ「温かく迎えてくれた。安西選手なんかはけがをしていますが、それでもすごく力になってくれている」と明かし「チーム一丸となって、たった１つの目的、優勝を達成したい」と力を込めた。