元日テレアナ、“銀座ホステス時代”の苦い経験を振り返る

元日本テレビアナウンサーの笹崎里菜（33歳）が、8月12日に放送されたバラエティ番組「愛のハイエナ season4」（ABEMA）に出演。銀座ホステス時代の苦労を振り返った。



番組には今回、スタジオゲストとして元日本テレビアナウンサーの笹崎里菜が出演。笹崎は日本テレビ入社前の銀座ホステス時代を振り返り、“社長”や“会長”といった肩書きの客層を相手にする接客で、高い水準のマナーや気配りを求められていたものの苦戦していたそうで、笹崎は「ママに『お人形さんかい？』と言われました」と苦い経験を語る。



さらに笹崎は日本テレビ時代について、「どちらかというと体育会系で、上下関係もしっかりしていた」とコメント。さらば青春の光・森田哲矢が「どこがゆるい？」と他局についてたずねると、笹崎は「お台場とかは…“和気あいあい”とされているなって」と返し、笑いを誘った。