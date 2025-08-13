大至急！【セブン-イレブン】へGO♡「新作アイス」で暑さを吹っ飛ばせーーーッッ！

冷たいアイスを味わいながら夏の暑さを凌ぎませんか？【セブン-イレブン】では氷系やフルーツ系などの「新作アイス」が充実している様子。食べやすそうな味わいのアイスが、暑い日の怠さを吹き飛ばしてくれるかもしれません。今回はクールダウンにぴったりなアイスをご紹介します。冷蔵庫にストックするのもおすすめです。

フルーツをトッピングした「ゴディバ 白くまの贅沢チョコレート」

【ゴディバ】とのコラボで登場したこちらのカップアイス。インスタグラマー@miki__iceさんによれば「チョコレート氷」がベースで、ひんやりとした味わいにしっかりとクールダウンできそうです。さらに「みかん」や「いちご」もトッピングされている分、フルーティーな風味が食べやすさを引き立てていそう。頑張った自分へのご褒美に選ぶのも良さそうです。

ビタミンCも摂れる！？「7プレミアム 4種のフルーツ大好きな白くまバー」

手軽に食べられるのが嬉しいこちら。白くまがバーアイスで味わえる、お風呂上がりにも良さそうな一品です。@miki__iceさんいわく「みかん、黄桃、パイン、マンゴーの果肉」が入ったプチ贅沢仕立てで、ジューシーな味わいに食べやすさも感じられそう。パッケージによれば「1本当たりビタミンC 30mg」が摂れるらしく、食欲が落ちて栄養の偏りが気になっている時にもぴったりのようです。

アイスも氷も味わえる「森永 アロエヨーグルト味氷」

【森永】のアロエヨーグルトがアイスになったこちらも必見。@miki__iceさんによれば「アロエヨーグルト味アイス」と「アロエ葉肉入り微細氷」を合わせており、ひんやりとした味わいの中に食感の良さも感じられてクセになるかもしれません。「夏らしい爽やかな仕上がり」とのことで、暑い日のおやつにもパクパクと食べられそうです。

スカッとした後味が楽しめそうな「7プレミアム ミント推しのためのチョコミントバー」

チョコミント好きの方におすすめしたいこちら。同じくバータイプで手軽に楽しめるアイスは、サッとお腹を満たしつつクールダウンしたい時にうってつけです。@miki__iceによると「ミント感が強く爽快感のあるミントアイス」がベースで、後味もスカッとしたひんやり感が続いてくれそう。さらに「粒チョコとチョコチップ」も混ぜ込まれていて、しっかりと食べ応えも感じられそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miki__ice様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino