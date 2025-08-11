明治安田Ｊ２リーグ、モンテディオ山形はきのうホームで水戸と対戦しました。

雨の中、１万６０００人以上ものサポーターで埋め尽くされたＮＤソフトスタジアム山形。大勢のサポーターの声援を力に、Ｊ２リーグ首位を独走する水戸に挑みます。

しかし試合は前半５分、クロスに水戸の渡邉が合わせ、開始早々に先制点を奪われます。

さらに前半２０分、水戸の３番大崎にペナルティエリア手前からミドルシュートを放たれ、追加点を許します。

後半に入り、早めに得点を奪いたいモンテディオですが、チャンスはつくるものの、水戸のディフェンス陣に阻まれ、なかなかゴールネットを揺らせません。

試合はそのまま後半のアディショナルタイムに突入。

モンテディオはこの縦パスからチャンスを作ると、最後は途中出場の堀金が豪快にシュートを決め、１点を返します。

しかしここで試合終了。１対２で水戸に敗れ、雨の中駆けつけたサポーターに勝利を届けられませんでした。

モンテディオ山形 横内昭展 監督「攻撃に関して臆病になりすぎていた。ボールに人数をかけられなかった。そういう動きの量や質が前半少なかった」

モンテディオ山形 土居聖真 選手「サポーターに「どんな時でもついていくよ」と言ってもらったので、その声援を背にまだまだ突き進まないといけないですし、本当に少しの差だと思いますので、その少しの差を全員で埋められるように這い上がっていきたい」

モンテディオの通算成績は７勝５引き分け１３敗で順位は変わらず１６位です。