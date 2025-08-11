8月11日の運勢第1位は蠍座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

すべての星座の運勢を見る

★第1位……蠍座

あなたの行動が、周りの多くの仲間から感謝される嬉しい日。今日は、自分の仕事は後回しでいいのだと考えて。そして、もしも苦手なことでも、頼まれたら快く引き受けるといいでしょう。その気持ちが伝わるだけで、仲間の空気が1つにまとまり、評価や評判が高まります。

★第2位……蟹座

もともと誰に対しても優しくできるあなた。今日は特に、いろいろな人の気持ちを理解して、思いやりを注ぐことができます。そのきっかけは、自分の気持ちを話すこと。包み隠さずに正直に打ち明ける姿勢が、人の心にしみこんでいきます。

★第3位……魚座

甘い空気を作って、異性の心をとろけさせてしまう。そんなあなたの恋のテクニックが、今日は存分に発揮されます。まずは、外見を着飾って。女性なら、アクセサリーやメイクにもこだわるといいでしょう。魅力も自信もさらに大きくなるはず！

★第4位……山羊座

ずっと心の中に描いてきた目標に、グッと1歩近づけたと思える日です。これまでと同じことをしていても、今までとは違う手応えを感じて、とても嬉しくなれるはず。そのときには、思い切り笑顔ですごしてください。さらに目標へと近づけます。

★第5位……牡牛座

こんな環境で仕事がしたい、という願望があなたの中で大きくなっていきそうです。それを、ただの理想として終わらせないことが大切。貪欲に理想を描いて、実現のためにできることを考えてみて。もっと仕事が楽しくなるアイデアが出てきます。