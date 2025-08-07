【ABCマート×VANS】新作コートシューズで毎日がもっと快適に♡

毎日の足元にちょうどいい♡人気ブランドVANS（ヴァンズ）の定番コートシューズ「BRAVO」と「RIGIDA」に、2025年8月7日(木)から新色が仲間入りします。全国のABC-MART店舗および公式オンラインストアにて販売スタート！シンプルで合わせやすく、それでいて機能性も抜群なこの2モデルは、大人カジュアルにもぴったり。忙しい日常でもおしゃれを楽しみたいあなたにこそ、おすすめしたい一足です。

毎年人気♡BRAVOの新色に注目





VANSの中でも毎シーズン高い人気を誇る「BRAVO（ブラボー）」から、2025年の新作が登場。

撥水加工を施したアッパーは、ホワイトベースにグリーンやネイビーのサイドストライプを効かせた爽やかなデザイン。

BRAVO WR（V2740 WR）



価格：9,900円（税込）

サイズ：22.0cm～30.0cm（0.5cm刻み）

カラー：WHISPER・NVY・BGD/WHISPER・GRN・YEL

価格：8,800円（税込）

定番の白黒も継続して展開。シンプルなラバーカップソールで、きれいめにもカジュアルにもマッチ。これからの季節に大活躍間違いなしです。

サイズ：22.0cm～30.0cm（0.5cm刻み）

カラー：WHITE・BLACK/BLACK・WHITE

軽くて優秀！RIGIDAの新作も登場



RIGIDA（V2920 JELLY）



価格：9,900円（税込）

快適さを追求するなら「RIGIDA（リジダ）」にも注目！EVA素材の軽量ソールにラバーを組み合わせ、足への負担を軽減しながらもしっかりグリップ。

シンプルなアッパーに、クリアなサーフラインがさりげなく映えるデザインは、全体のスタイリングも品良くまとめてくれます。

コートシューズならではのフラットな接地面で安定感も抜群。おしゃれと機能性、どちらも叶える理想の一足です♪

サイズ：22.0cm～26.0cm（0.5cm刻み）

カラー：NAVY・WHITE/WHITE・WHITE

シンプルに映える♡大人の足元コーデに



どちらのモデルもクセのないミニマルなデザインだから、通勤や通学、ちょっとしたお出かけにもぴったり。

デニムやワンピースなど、どんなファッションにもなじみやすく、シンプルだからこそ足元が引き立ちます。

カラー展開が豊富なので、色違いでそろえてその日の気分やコーデに合わせて楽しむのもおすすめです♡

毎日にちょうどいい一足を見つけよう♡



機能性とデザイン性を兼ね備えたVANSの新作コートシューズ「BRAVO」と「RIGIDA」は、どちらも忙しい毎日を支えてくれる頼れる存在。撥水加工や軽量ソールなど、見た目だけじゃない魅力もたっぷりです。

全国のABC-MART店舗＆オンラインストアで8月7日(木)より販売スタート。気になるカラーやサイズは争奪戦の予感…！ぜひ早めにチェックして、お気に入りの一足を見つけてくださいね♪