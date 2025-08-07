【乙女座】週間タロット占い《来週：2025年8月11日〜8月17日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年8月11日〜8月17日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『常にオン状態です』
｜総合運｜ ★★★★☆
オフの瞬間をあまり確保できないでしょう。常に気を張っていないといけないです。その分、ペース配分には気をつけていくでしょう。仕事や公の場では自分を変えていく姿や強さが、周囲の人達にしっかりものの印象を与えるようです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
チャラチャラフラフラできない流れです。相手とその周囲の人達を大切にしていかないといけないようで、悪い癖などはこれを機に直さないといけないでしょう。シングルの方は、せっかちな人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の思いが見えやすく、観察するのが楽しいです。
｜時期｜
8月14日 仲間が増える ／ 8月16日 羽目を外してしまう
｜ラッキーアイテム｜
ピザ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞