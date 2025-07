ユニクロがディズニーと協力し、夢と驚きを届けてきた「MAGIC FOR ALL」プロジェクトがついに10周年♡2025年7月から2026年8月までの1年間、記念すべきアニバーサリー企画が続々と展開されます。第一弾は8月4日(月)発売の「MAGIC FOR ALL Timeless UT」と、約10年ぶりに復刻されるフランネル素材のぬいぐるみ。大人も子どももワクワクが止まらないラインナップです。

10周年記念は復刻&アートUT

MAGIC FOR ALL Timeless UT

「MAGIC FOR ALL」の10周年を記念し、8月4日から「MAGIC FOR ALL Timeless UT」が発売。過去のUTの中から人気アートワークを厳選し、カラーやシルエットをアップデート。

MAGIC FOR ALL Timeless UT

MAGIC FOR ALL Timeless UT

メンズ・ウィメンズ・キッズと幅広い展開で、家族みんなで楽しめます。

James Jarvis

Fujio Productions

Danny Sangra

TEZUKA Osamu

NUTS ART WORKS

Esther Kim

さらに「Disney Art UT」では、6名の人気アーティストが描いたディズニーキャラクターを復刻。

アートとしても楽しめる特別なデザインは、ファッションのワンポイントにぴったりです♡

ミッキーのぬいぐるみが復刻!

ファン待望の復刻アイテムが「MAGIC FOR ALL Timeless toy」。ユニクロのフランネルシャツ素材を使ったミッキーマウスのぬいぐるみは、柔らかな手触りで、飾っても抱きしめても癒される逸品。

2015年の発売時に話題を集めたアイテムが、約10年ぶりに再登場です。3柄展開で、価格は1,990円(税込)。

全国のユニクロ店舗とオンラインストアで手に入るので、コレクションやギフトにもおすすめですよ♪

大人も子どもも楽しめる特別な1年に♡

ユニクロとディズニーが贈る「MAGIC FOR ALL」10周年は、懐かしさと新しさが詰まった特別なコレクションが満載。

復刻UTやアートUT、ミッキーのぬいぐるみなど、世代を超えて楽しめるアイテムが揃います。今後も続くアニバーサリー企画に期待が高まるばかり♡

ディズニーファンもユニクロファンも、この1年は見逃せません。お気に入りのキャラクターと一緒に、特別な時間を過ごしてみませんか?