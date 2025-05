気持ちよさそうな寝顔だ……。YouTubeチャンネル「Rocky」では、お昼寝中のジャーマンシェパードとゴールデンレトリバーの子犬をおやつで起こそうとする様子が配信され、動画のコメント欄には「昼寝の達人!」「くつろいだ姿がいとおしい」との声が続出しました。

「何かいいにおいがするワン……」

注目を集めたのは「Trying to Wake up a German Shepherd and a Golden Retriever Puppy」という動画。

気持ちよさそうに熟睡中のジャーマンシェパード「ロッキー」と、ゴールデンレトリバーの子犬「ミア」。2匹を起こそうと、飼い主さんが鼻先におやつを並べていきます。いいにおいをキャッチした鼻がわずかに動くものの、2匹は一向に起きる気配がありません。

次の作戦では、2匹の頬におやつをのせてみます。ミアは「何かいいにおいがするワン……」と薄目が開きますが、「やっぱり眠いワン」と再び目を閉じてしまいます。

ミアは飼い主さんの手をブロックして、体をノビノビ。すると、おなかを蹴られたロッキーが目を覚まし、鼻先のおやつに気付いてパクリ! 続けて2粒、3粒と寝そべったままおやつを食べ進めるロッキー、なかなかの横着者ですね…!

完全に目を覚ましたロッキーは、お隣のミアのおやつもパクパク。そんなこととはつゆ知らず、まだ夢の中のミアと、飼い主さんに甘えるロッキー。幸せそうな2匹の姿に癒やされます。

リラックスした2匹の様子に、視聴者からは「愛情たっぷりに育てられているんだね!」「2匹ともかわいすぎる!」との声が寄せられました。キュートなお昼寝姿が気になったら、ぜひ動画をチェックしてみてくださいね。