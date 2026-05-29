男性に「ごちそうしてよかった！」と思われるお礼の言い方９パターン
「おごられ派」「割り勘派」など考え方は人それぞれですが、デートに限らず男性から食事をごちそうされる状況は多いもの。イザというときにキチンとお礼を言えるかどうかで、相手に与える印象は大きく変わります。そこで今回は、10代から20代の独身男性172名に聞いたアンケートを参考に、「男性に『ごちそうしてよかった！』と思われるお礼の言い方９パターン」をご紹介します。
【１】「次はもっと安いお店でいいからね？」と、会いたい気持ちを伝える
「奮発してよかったと思う」（20代男性）というように、男性の懐具合に見合わない高級店で食事をした場合、「次は安いお店でいいからね」と耳打ちする配慮が必要かもしれません。ただし言い方を間違えると、かえってプライドを傷つけてしまう可能性もあるので、見極めが肝心でしょう。
【２】「すごく素敵なお店だったね」と、店や料理を選んだ男性のセンスを褒める
「金額じゃなくて、センスの良さを褒められると嬉しい」（20代男性）というように、お店や料理選びのセンスを褒め称えると、男性の自尊心を刺激できるようです。女性が喜ぶお店を選ぶことは、お金を出す以上に難しいもの。その苦労を認めてあげましょう。
【３】「次会うときは私にごちそうさせてね」と、次回のデートを提案する
「今日のデートが『成功』だったことがわかって、手応えがある」（20代男性）というように、お礼として「次回」の誘いをかけるのも、男性をホッとさせるようです。恋愛対象としてデートを重ねていきたいなら、スマートな対応かもしれません。
【４】「貴方とゆっくり話せたのが嬉しかった」と、二人で過ごした時間を喜ぶ
「楽しんでくれたことが純粋に嬉しい」（20代男性）など、金額云々ではなく「二人の時間を過ごせたこと」に言及して、男性を感激させる作戦です。ただし、異性としての好意のアピールになるので、社交辞令では使わないほうがよいでしょう。
【５】「特にパスタが絶品だったね！」と、食事の感想を具体的に語る
「さらっとお礼を言われるだけより、おごり甲斐がある」（20代男性）など、食事について詳しい感想を語ることで、よりダイナミックに感謝の気持ちが響くようです。味がイマイチだった場合は、お店の雰囲気やサービスなど、別の部分を褒めるとよさそうです。
【６】「お礼にお茶でもおごらせて」と、二軒目のカフェなどに誘う
「ちょうどいいバランス感覚だと思う」（20代男性）というように、お礼がてらのお茶に誘うことで、いい意味で貸し借りを作らないフェアな関係を維持できそうです。男性にとっては「おごりっぱなし」にならないので、納得感があるでしょう。
【７】「今日のお店、また連れて行ってね」と、再訪したい気持ちを伝える
「甘えられてる感じが男心をくすぐる」（20代男性）というように、「また連れて行って」と付け加えることで、感謝と満足を同時に示す方法です。とはいえ、あまりに高級なお店だった場合は、「お金のかかる女」と誤解されるおそれもあるので注意しましょう。
【８】「私も半分出すよ」と、財布を取り出して支払う意思を見せる
「逆に全額おごりたくなる」（20代男性）というように、割り勘で支払う素振りを見せることで、「おごられて当然だと思っていない姿勢」が伝わるようです。男性から「おごるから大丈夫」と言われたら、あまり食い下がらずに、素直にお礼を言うとよいでしょう。
【９】「ありがとう、ごちそうさまでした」とキチンとお辞儀する
「こちらから誘ってるなら、これで十分。むしろ嬉しい」（20代男性）など、シンプルにして必要十分な「お礼の一言」を伝えるだけで、男性を満足させてあげられるようです。軽く聞こえないように、まず相手の目を見てから謝意を表しましょう。
ただの「お礼」といえども、言い方にも、様々なバリエーションがあります。相手との関係性やタイミングに合わせて、適切なセリフを選びたいものです。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2014年1月14日（火）から21日（火）まで
対象：合計172名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】「次はもっと安いお店でいいからね？」と、会いたい気持ちを伝える
「奮発してよかったと思う」（20代男性）というように、男性の懐具合に見合わない高級店で食事をした場合、「次は安いお店でいいからね」と耳打ちする配慮が必要かもしれません。ただし言い方を間違えると、かえってプライドを傷つけてしまう可能性もあるので、見極めが肝心でしょう。
「金額じゃなくて、センスの良さを褒められると嬉しい」（20代男性）というように、お店や料理選びのセンスを褒め称えると、男性の自尊心を刺激できるようです。女性が喜ぶお店を選ぶことは、お金を出す以上に難しいもの。その苦労を認めてあげましょう。
【３】「次会うときは私にごちそうさせてね」と、次回のデートを提案する
「今日のデートが『成功』だったことがわかって、手応えがある」（20代男性）というように、お礼として「次回」の誘いをかけるのも、男性をホッとさせるようです。恋愛対象としてデートを重ねていきたいなら、スマートな対応かもしれません。
【４】「貴方とゆっくり話せたのが嬉しかった」と、二人で過ごした時間を喜ぶ
「楽しんでくれたことが純粋に嬉しい」（20代男性）など、金額云々ではなく「二人の時間を過ごせたこと」に言及して、男性を感激させる作戦です。ただし、異性としての好意のアピールになるので、社交辞令では使わないほうがよいでしょう。
【５】「特にパスタが絶品だったね！」と、食事の感想を具体的に語る
「さらっとお礼を言われるだけより、おごり甲斐がある」（20代男性）など、食事について詳しい感想を語ることで、よりダイナミックに感謝の気持ちが響くようです。味がイマイチだった場合は、お店の雰囲気やサービスなど、別の部分を褒めるとよさそうです。
【６】「お礼にお茶でもおごらせて」と、二軒目のカフェなどに誘う
「ちょうどいいバランス感覚だと思う」（20代男性）というように、お礼がてらのお茶に誘うことで、いい意味で貸し借りを作らないフェアな関係を維持できそうです。男性にとっては「おごりっぱなし」にならないので、納得感があるでしょう。
【７】「今日のお店、また連れて行ってね」と、再訪したい気持ちを伝える
「甘えられてる感じが男心をくすぐる」（20代男性）というように、「また連れて行って」と付け加えることで、感謝と満足を同時に示す方法です。とはいえ、あまりに高級なお店だった場合は、「お金のかかる女」と誤解されるおそれもあるので注意しましょう。
【８】「私も半分出すよ」と、財布を取り出して支払う意思を見せる
「逆に全額おごりたくなる」（20代男性）というように、割り勘で支払う素振りを見せることで、「おごられて当然だと思っていない姿勢」が伝わるようです。男性から「おごるから大丈夫」と言われたら、あまり食い下がらずに、素直にお礼を言うとよいでしょう。
【９】「ありがとう、ごちそうさまでした」とキチンとお辞儀する
「こちらから誘ってるなら、これで十分。むしろ嬉しい」（20代男性）など、シンプルにして必要十分な「お礼の一言」を伝えるだけで、男性を満足させてあげられるようです。軽く聞こえないように、まず相手の目を見てから謝意を表しましょう。
ただの「お礼」といえども、言い方にも、様々なバリエーションがあります。相手との関係性やタイミングに合わせて、適切なセリフを選びたいものです。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2014年1月14日（火）から21日（火）まで
対象：合計172名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査