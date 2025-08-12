東京ディズニーリゾートでは、暑い季節にぴったりの“ひんやり冷たいメニュー”が続々登場！

今回は、東京ディズニーシーで提供される「シェフのおすすめセット」を紹介していきます。

東京ディズニーシー／ドックサイドダイナー「シェフのおすすめセット」

発売日：2025年7月1日〜9月15日

販売店舗：東京ディズニーシー／ドックサイドダイナー

価格：1,540円

チキン&ベジタブルの冷やし麺(塩レモン)フレンチフライポテトソフトドリンクのチョイス

東京ディズニーリゾートでは、“サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort”を開催！

人気バンド「Mrs. GREEN APPLE」との期間限定のコラボレーションも実施されます。

今回紹介するのは、“サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort”の期間中に楽しみたい「シェフのおすすめセット」

チキン&ベジタブルの冷やし麺は、塩レモン風味でさっぱりといただけるおいしさ。

トッピングされたレモンが味わいを引き立てます。

細くカットされたベジタブルが、麺とよく絡みます☆

フレンチフライポテトとお好きなソフトドリンクがセットになっています。

塩レモン風味でさっぱりと！

東京ディズニーシー／ドックサイドダイナー「シェフのおすすめセット」の紹介でした。

