【実食レポ】塩レモン風味でさっぱりと！東京ディズニーシー／ドックサイドダイナー「シェフのおすすめセット」
東京ディズニーリゾートでは、暑い季節にぴったりの“ひんやり冷たいメニュー”が続々登場！
今回は、東京ディズニーシーで提供される「シェフのおすすめセット」を紹介していきます。
東京ディズニーシー／ドックサイドダイナー「シェフのおすすめセット」
発売日：2025年7月1日〜9月15日
販売店舗：東京ディズニーシー／ドックサイドダイナー
価格：1,540円チキン&ベジタブルの冷やし麺(塩レモン)フレンチフライポテトソフトドリンクのチョイス
東京ディズニーリゾートでは、“サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort”を開催！
人気バンド「Mrs. GREEN APPLE」との期間限定のコラボレーションも実施されます。
今回紹介するのは、“サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort”の期間中に楽しみたい「シェフのおすすめセット」
チキン&ベジタブルの冷やし麺は、塩レモン風味でさっぱりといただけるおいしさ。
トッピングされたレモンが味わいを引き立てます。
細くカットされたベジタブルが、麺とよく絡みます☆
フレンチフライポテトとお好きなソフトドリンクがセットになっています。
塩レモン風味でさっぱりと！
東京ディズニーシー／ドックサイドダイナー「シェフのおすすめセット」の紹介でした。
※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。 レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。
