日本での公開に先駆けて2025年4月4日(金)から アメリカ ほかで公開されている映画「 マインクラフト 」が、公開から3週目の週末に全世界興行収入が7億2000万ドル(約1025億円)に達したことがわかりました。映画館によっては子どもたちが熱狂しすぎて騒ぎになっていることも報じられています。A Minecraft Movie - Box Office Mojohttps://www.boxofficemojo.com/release/rl746096129/

'Minecraft' Hits $720 Million, 'Sinners' Debuts to $61 Million Globallyhttps://variety.com/2025/film/box-office/minecraft-hits-720-million-sinners-global-box-office-debut-1236373480/How Hollywood learnt to love video gameshttps://www.ft.com/content/e45fd2d7-3156-4d05-b8b1-08c40e30111aKids sure love video game movies | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/04/20/kids-sure-love-video-game-movies/映画の興行収入情報を公開しているBox Office Mojoによると、映画「 マインクラフト 」が公開週の週末3日間に記録した アメリカ 国内の興行収入は1億6275万ドル(約232億円)。2023年に公開された「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」の1億4636万ドル(約208億円)を抜き、ゲーム原作映画のオープニング成績の歴代1位に躍り出ました。公開3週目までの累計興行収入は3億4463万ドル(約491億円)。国外の成績を含めると7億2000万ドルにまで達し、2025年に公開された ハリウッド映画 で1番の数字をたたき出しています。映画ニュースサイトのThe Varietyは「10億ドルクラブ(興行収入が10億ドル・約1420億円規模の映画)入りの準備ができている」と述べています。前述の「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」のほか、「 ソニック ・ザ・ムービー」もシリーズが好調で、2027年に4作目の公開が決まっています。Financial Timesが匿名の関係者から得た情報によると、映画業界で原作の調査対象が「漫画(アメコミ)」から「ゲーム」へ移っているとのこと。なお、「 マインクラフト 」の観客は子どもから10代の若者が多いようで、劇中で「 チキン ジョッキー」が出るシーンでは ポップコーン を投げたり、中には生きたニワトリを場内に放つ例もあり、 警察 が出動する事態もあったと報じられています。'Minecraft' movie mania creates social media trend and mess for movie theaters | Fox Newshttps://www.foxnews.com/entertainment/minecraft-movie-mayhem-raises-alarms-americas-youth-bad-society-expertこうした反響について、ジャレッド・ヘス監督は「文字通り、 ポップコーン を投げて応援しているだけだと思うから、すごく面白い」「みんなが友達や 家族 とともに思い出を作ってくれることはうれしく思います」と肯定的なコメントを寄せています。'Minecraft' director reacts to 'chicken jockey' trend (exclusive)https://ew.com/minecraft-chicken-jockey-director-jared-hess-reacts-exclusive-11712098映画「 マインクラフト 」は、日本では2025年4月25日(金)から公開です。日本語吹替版はジェイソン・モモア演じるギャレットを安元洋貴、ジャック・ブラック演じるスティーブを山寺宏一が担当するほか、ドズル社、日常組、カラフルピーチといったゲーム実況 YouTuber も参加しています。GWは映画マイクラ!映画『 マインクラフト /ザ・ムービー』日本語吹替版予告 - YouTube© 2024 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.