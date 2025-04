BTS¡¦J-HOPE¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ3»æ¤Î1ÌÌ¤Ë¡ªARMY¤Ø¤Î°¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºë¶Ì2DAYS

BTSのJ-HOPEが日本の主要スポーツ新聞の1面を飾った。

4月19日、「スポーツ報知」、「デイリースポーツ」、「日刊スポーツ」の3紙は、J-HOPEの日本公演『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in JAPAN』を記念して特別版を発行した。日本の主要日刊紙3社が同時に特別版を発行したのは、韓国のソロアーティストではJ-HOPEが初めてであり、J-HOPEの圧倒的な影響力を証明する出来事となった。

コンサート当日には、さいたまスーパーアリーナ周辺のコンビニに、新聞を購入しようとするファンが殺到し、日本での高い人気を証明した。J-HOPEが日本を訪れるのは、2022年11月の『2022 MAMA AWARDS』以来、約2年半ぶりとなる。

(写真=BIGHIT MUSIC)

各紙は、埼玉公演の様子を大々的に報じ、ソロアーティストとしてワールドツアーを開催する彼の活動に注目した。今回が日本での初単独コンサートということもあり、J-HOPEのコメントや、新曲『Sweet Dreams(feat. Miguel)』、『MONA LISA』など、彼の音楽活動を様々な角度から紹介した。

(写真=BIGHIT MUSIC)

4月19日、20日の2日間にわたり開催された埼玉公演は、チケットの発売と同時に全公演が即完売となり、J-HOPEの熱い人気ぶりを証明した。当日、J-HOPEはさいたまスーパーアリーナを熱気で満たすパフォーマンスを披露し、揺るぎない歌唱力と力強いダンスで約4万人の観客を魅了した。ステージ上では「本当に久しぶりに日本に来ました。こんなに多くの方と一緒の時間を過ごせることが、どれほど幸せなことか改めて感じました。ARMY(ファンダム名)の皆さんへの熱い愛を胸に、これからの公演も一生懸命がんばります」と感謝の気持ちを伝えた。

J-HOPEは2025年2月に開催されたソウル公演を皮切りに、ワールドツアー『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’』を実施している。これまでに北米6都市で約17万8000人を動員し、現在はアジアツアーを続けている。日本では、5月31日と6月1日に京セラドーム大阪で開催される大阪公演が予定されている。

(記事提供=OSEN)