くずれ・テカリ知らず！ハーバー研究所『ウォータープルーフファンデーション』

ハーバー研究所『ウォータープルーフファンデーション』

容量・価格:25g 3,300円(税込)

ハーバー研究所は、皮脂や汗にもくずれにくい、無添加※1ミネラルカラーのリキッドファンデーション『ウォータープルーフファンデーション』を、2025年4月21日(月)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売。

『ウォータープルーフファンデーション』は、皮脂や汗でもくずれにくい、ウォータープルーフ処方。

メントール※2のひんやりとした感触で、汗ばむ季節のメイクも快適です。

サラサラセミマットに整えるので、仕上げの粉要らず。

また、皮脂吸着パウダー配合で、くずれにくく、メイク持ちもアップします。

黄味を押さえたミディアムオークルのカラーで、カバー力にも優れています。

<商品特長>

◎SPF30/PA+++で紫外線から肌をしっかりガード。

◎皮脂や汗でもくずれにくい、ウォータープルーフ処方のリキッドファンデーション。

◎メントール※2配合で、ひんやりとした感触。

肌を引きしめ、サラサラのセミマットに整えるので、仕上げのお粉が不要。

◎皮脂吸着パウダーを配合し、くずれにくく、メイク持ちがアップ。

◎顔色アップパウダー配合で、くすみを飛ばしてクリアな肌に。

◎ビタミンC誘導体(製品の抗酸化剤)※3や甘草エキス※4などの美容液成分を配合し、夏のダメージ肌をケア。

◎日本人の肌の色になじむ、黄味を抑えたミディアムオークル。

ウォータープルーフファンデーション(テクスチャー)

<使用方法>

適量を取り、額、両頬、鼻、あごの5ヶ所にのせてから顔全体に薄く伸ばします。

※ぬりムラ、ぬり残しのない程度の量を使用ください。

※使用後はクレンジングで落としてください。

※なくなり次第終了となります。

《ハーバーのミネラルカラー(無機顔料)…》

ミネラルカラー(無機顔料)は、天然の土・石・岩などの鉱物を粉砕、精製し不純物を取り除いた色素のみを取り出したもの。

水にも油にも溶けず、顔料が肌表面に乗っているだけの状態なので、肌内部に浸透せず、刺激や色素沈着の心配がありません。

ハーバーはメイクも全品無添加※1。

ミネラルカラーにこだわり続けています。

ハーバーのミネラルカラーとは

※1 防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、合成香料、鉱物油、タール系色素 無添加

※2 清涼成分

※3 アスコルビルグルコシド

※4 カンゾウ葉エキス:皮膚コンディショニング成分

