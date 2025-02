スイーツのプロがおすすめ！ バレンタインデーに♡チョコレートスイーツ10選

スイーツコンシェルジュのはなともさんが、バレンタインにぴったりのスイーツをご紹介。

おうちでまったりチョコ祭り!

今年のバレンタインデーは金曜日! 時間を気にせず、ゆっくりチョコレート時間を楽しめそう♡ 今回は、自分へのご褒美にもうれしいチョコレートスイーツを、スイーツコンシェルジュのはなともさんに紹介してもらいます。

教えてくれる人

はなとも

日本スイーツ協会認定のスイーツコンシェルジュ。スイーツ専門のライターとしてさまざまなweb媒体で記事を連載中。著書「スイーツ男子はなともの I love パンケーキ」(KADOKAWA)、はなとも監修パンケーキミックス粉、その他、監修商品やコラボメニューなど多数。前職はお花屋さんという異例の経歴を持つ。

1. MATTE Bottega del Cioccolato(六本木一丁目)

コルテッチャ

フレーバーはカカオ40%のミルク「コルテッチャ」と、カカオ65%のビター「コルテッチャ ネーロ」1本12cm(40g)各1,400円〜の2種類。2月1日から14日まで、200本限定で中に生キャラメルが入ったバレンタイン特別バージョンのコルテッチャ「コルテッチャ ディ サンヴァレンティーノ」2,000円も販売されるとのこと 写真:お店から

はなともさん

麻布台ヒルズにある「MATTE」は、日本では珍しいイタリアのチョコレート菓子専門店。同店のスペシャリテ「コルテッチャ」は木の小枝のような形で、薄く折り重なったチョコレートの層が特徴のオリジナルスイーツです。そしてその薄さはなんと0.03mm! 口に入れるとすっと溶け、それと同時にカカオの香りと甘みが口いっぱいに広がります。切ってパウダー状になったものは、温かいミルクに溶かしてホットチョコレートにも。“世界一食べる時に指が汚れるチョコレート”というのも話のタネになりますよね。そんなユーモアの要素を含むチョコレート菓子は、バレンタインの贈り物にぴったりです。

2. LE TREIZE(白金高輪)

ショコラ オランジュ(カヌレ)

「ショコラ オランジュ」420円 出典:えもやん★スイーツハンターさん

<店舗情報>◆MATTE Bottega del Cioccolato住所 : 東京都港区麻布台1-2-4麻布台ヒルズガーデンプラザC B1F 麻布台ヒルズマーケットTEL : 03-6230-9606

はなともさん

白金高輪にあるカヌレ専門店「LE TREIZE」の「ショコラ オランジュ」。米粉を使ったグルテンフリーのショコラカヌレで、外はカリッと、中はふんわりしているのが特徴です。オレンジリキュールを入れて焼き上げているのもポイントのひとつ。ほろ苦いショコラと甘酸っぱいオレンジのハーモニーが最高です。購入(3個〜)するとエッフェル塔が描かれたオシャレな箱に入れてくれます。ピンクのショッパーも存在感があり、もらう方は期待で胸がふくらむこと間違いなし。センスのあるバレンタインスイーツなら「LE TREIZE」のカヌレで決まりです。

ピンクの箱もオシャレ 出典:su_taさん

3. パティスリーヨシノリアサミ(巣鴨)

カフェショコラ

「カフェショコラ」持ち帰り880円、イートイン896円 撮影:田川葉子

<店舗情報>◆LE TREIZE住所 : 東京都港区白金1-2-1 白金ザ・スカイ 1FTEL : 03-5447-0130

はなともさん

巣鴨にある「パティスリーヨシノリアサミ」は、フランス・アルザス地方の伝統菓子とこだわりのアイスクリームが楽しめる人気の洋菓子店。筆者おすすめの「カフェショコラ」は、国際製菓コンクール「サロン・デュ・ショコラ シャルル・プルースト杯パリ」で準優勝したという世界的なケーキ。ほろ苦いコーヒーと濃厚な甘さとチョコレートムースが相性バッチリです。口どけも良く、コクも風味も文句なし。チョコレート好きにも満足してもらえる、最高のケーキですよ。

東京・巣鴨の名店「パティスリー ヨシノリアサミ」 撮影:田川葉子

4. グランドカステラ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店(とうきょうスカイツリー)

ダブルチョコカステラ

「ダブルチョコカステラ」1,998円 写真:お店から

<店舗情報>◆パティスリーヨシノリアサミ住所 : 東京都豊島区巣鴨3-23-3 ハウス桃李 1FTEL : 03-5980-7674

はなともさん

台湾に本店があり、世界8カ国に展開する台湾カステラ発祥のお店「グランドカステラ」。イチオシの「ダブルチョコカステラ」は、オランダ産のカカオを使った、濃厚ながらも上品で優しい味わいのカステラです。カステラの真ん中には生チョコのようなミルクチョコレートのペーストを挟んでいて、口に入れるとすっと溶けていきます。表面のチョコチップもサクッとして、食感のコントラストがとにかく楽しい。毎月2週目か3週目に1週間だけ販売している週替わりの定番フレーバーなので、購入する際は注意が必要です。どこから食べてもチョコ味のカステラは、バレンタインスイーツにぴったり。

2月は10〜16日に販売予定 写真:お店から

5. 和光 ケーキ&チョコレートショップ(銀座)

ショコラ・フレ「WAKU」

「WAKU」2,484円 写真:お店から

<店舗情報>◆グランドカステラ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店住所 : 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 2FTEL : 03-4400-6868

はなともさん

銀座のランドマーク、和光の「和光アネックス ケーキ&チョコレートショップ」。こちらで注目したいのが、菊の花びらをイメージした立体的なデザインのショコラ・フレ「WAKU」。上部は味わい深いミルクガナッシュ、中央にはブランデー風味のビターチョコレートガナッシュ、底部はビターでなめらかな口どけのガナッシュという構成です。カカオの豊潤な香りとなめらかな口どけのハーモニーは一度食べると虜になること間違いなし! 毎月第1・第3金曜日のみで5個限定の販売という、ちょっと贅沢なショコラ・フレ。残念ながらバレンタインデーの週末には販売がありませんが、この機会に購入してみてはいかがでしょうか。

外観 出典:nyanko001さん

6. bubó BARCELONA 表参道店(表参道)

チョコフルーツ マカダム

「チョコフルーツ マカダム」100g 2,390円、190g 3,290円 写真:お店から

<店舗情報>◆和光 ケーキ& チョコレート ショップ住所 : 東京都中央区銀座4-4-8 和光アネックス 1FTEL : 03-5250-3102

はなともさん

表参道にある「ブボ・バルセロナ」は、2005年にスペイン・バルセロナで誕生した、唯一無二のチョコレートブランド。同店で人気の「チョコフルーツ マカダム」は、大粒のマカダミアナッツをバニラの香り立つホワイトチョコレートでコーティングし、ココアパウダーで仕上げたもの。海塩が利いたホワイトチョコレートと香ばしいマカダミアナッツが絶妙なハーモニーを奏でます。スペインの高級チョコレートなら、本物志向の方もきっと満足してくれるはず。

外観 写真:お店から

7. ラ・メゾン・デュ・ショコラ 丸の内店(有楽町)

エクレールショコラ

「エクレールショコラ」864円 出典:カフェモカ男さん

<店舗情報>◆bubó BARCELONA 表参道店住所 : 東京都渋谷区神宮前5-6-5 Path表参道 B棟TEL : 03-6427-3039

はなともさん

1977年にフランスで創業した「ラ・メゾン・デュ・ショコラ」。同店の人気スイーツ「エクレールショコラ」は、外側はカリッと、内側はもちっとした食感が特徴。中にはガナッシュを混ぜ込んだ濃厚なショコラクリームがたっぷり入っています。ひとくち食べると、シュー生地のカリッとした食感とショコラクリームの上品な甘さが口いっぱいに広がり贅沢な気分に。濃厚なのに繊細な味わいが楽しめる「エクレールショコラ」は、大切な人へ送るバレンタインスイーツにぴったりです。

外観 出典:カフェモカ男さん

8. ホレンディッシェ・カカオシュトゥーベ 銀座三越店(銀座)

銀座ミルフィーユクランチ

「銀座ミルフィーユクランチ」1,620円 写真:お店から

<店舗情報>◆ラ・メゾン・デュ・ショコラ 丸の内店住所 : 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル 1FTEL : 03-3201-6006

はなともさん

多彩なドイツ菓子がそろう「ホレンディッシェ・カカオシュトゥーベ」。銀座三越店限定の「銀座ミルフィーユクランチ」は、クランチとヘーゼルナッツクリーム、サクサクのパイを重ね合わせ、スイートチョコレートでコーティングしたもの。ナッツとチョコが合わさったミルフィーユは濃厚な味わいで、少量でも満足の食べ応えです。スイートチョコレートが甘さ控えなので、クランチやナッツの香ばしさが引き立ちます。人気ブランドの限定品は、チョコレート好きへのギフトにおすすめです。

銀座三越限定 出典:えもやん★スイーツハンターさん

9. デメル 伊勢丹新宿店(新宿三丁目)

ザッハトルテ

「ザッハトルテ 0号」810円 出典:びょるぴ♡さん

<店舗情報>◆ホレンディッシェ・カカオシュトゥーベ 銀座三越店住所 : 東京都中央区銀座4-6-16 銀座三越 B2FTEL : 03-3566-0951

はなともさん

1786年にオーストリアの古都ウィーンで創業した洋菓子店。都内では、伊勢丹新宿店や三越日本橋店、東武池袋店など、全8店舗あります。こちらでおすすめしたいのが、世界で最も有名なチョコレートケーキ「ザッハトルテ」。「デメル」を代表するお菓子のひとつで、どこから食べてもチョコレートのおいしさを存分に楽しめるのが魅力です。本場にならって、無糖の生クリームを添えて味わうのがおすすめ。濃厚なチョコレートに酸味のあるジャム、そこになめらかな生クリームが合わされば、もはや言葉にならないおいしさに。ホールサイズは木箱入りなのでギフトにも最適です。

木箱入りの「ザッハトルテ 4号」4,104円 写真:お店から

10. バニラビーンズ ザ ロースタリー トーキョー(東京)

ショーコラ・リッチミルク

「ショーコラ」と「パリトロ」の2種類が入ったセット「ショーコラ&パリトロ4個入」1,728円 写真:お店から

<店舗情報>◆デメル 伊勢丹新宿店住所 : 東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 B1FTEL : 03-3226-1390

はなともさん

東京ギフトパレット内にあるクラフトチョコレート専門店「バニラビーンズ ザ ロースタリー トーキョー」の「ショーコラ・リッチミルク」。同店ではセット商品「ショーコラ&パリトロ4個入」の中に含まれています。生チョコレートをこだわりのクーベルチュールでコーティングしたもので、コクのある濃厚な甘さが特徴です。サクサクのバタークッキーとも相性が良く、ひとくち食べればそのおいしさの虜になること間違いなし! 贅沢を極めたチョコレートサンドは、自分用はもちろん、贈り物にもおすすめです。

横浜発のチョコレート専門店 写真:お店から

<店舗情報>◆バニラビーンズ ザ ロースタリー トーキョー住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京八重洲北口 東京ギフトパレットTEL : 03-6268-0877

※価格はすべて税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:はなとも、食べログマガジン編集部

