【リラックマ「コリラックマのこあくま気分」テーマ 新商品】2月上旬~ 順次発売予定

サンエックスは、キャラクター「リラックマ」の新グッズを2月上旬から全国の販売店やネットショップにて順次発売する。

今回登場するのは、リラックマシリーズでは珍しいダークカラーがメインの「コリラックマのこあくま」をテーマとしたグッズ。表情豊かなてのりぬいぐるみ(価格:各1,650円)や、大人っぽいチュールレースがポイントのミニトートバッグ(価格:2,750円)など多数のアイテムがラインナップする。

リラックマ「コリラックマのこあくま気分」テーマのアイテムを紹介

スクエアメモ

価格:各495円

インデックス付箋メモ

価格:440円

パレット付箋メモ

価格:550円

ミラクルステッカー

価格:各 550円

キラッとラメシール

価格:220円

ミニインデックスホルダー

価格:220円

ハードカバー バンド付クリアホルダー

価格:935円

使用例

ポーチ

価格:2,200円

使用例

使用例

ハートクリアポーチ

価格:2,640円

使用例

使用例

コリラックマのかまって巾着

価格:2,420円

使用例

ミニトートバッグ

価格:2,750円

使用例

使用例

ミニタオル

価格:770円

カラビナキーチャーム

価格:各1,430円

使用例

使用例

スマートフォンストラップ

価格:2,420円

使用例

てのりぬいぐるみ

価格:各1,650円

ぶらさげぬいぐるみ(コリラックマ)

価格:2,530円

使用例

ぶらさげぬいぐるみ(こあくまうさぎのぬいぐるみ[ぴんく])

価格:1,760円

使用例

あつめてぬいぐるみ

価格:3,520円

おきがえセットが再登場

おきがえリラックマ(こあくまみならい)

価格:2,200円

【セット内容】

・カチューシャ

・こあくまの羽

・しっぽ付きパンツ

・やり

【使用例】

※おきがえリラックマ(こあくまみならい)以外の商品は付属しません。

