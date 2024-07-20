¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡×¥µ¥Ä¥¤È¥á¥¤¤Î²È¡¡¹â¤µ27cm¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ÇºÆ¸½
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Ù¥Í¥ê¥Ã¥¯¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë»ÐËå¤¬½»¤à²È¤òºÆ¸½¤·¤¿¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Ï¥¦¥¹¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í ¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁðÊÉ²È¡×¤ò¡¢2024Ç¯7·î20Æü¤ËÆ±¼Ò±¿±Ä¤Î¡Ö¥¸¥Ö¥ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ ¤É¤ó¤°¤ê¶¦ÏÂ¹ñ¡×¼ÂÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤½¤é¤Î¤¦¤¨Å¹¡×¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
²°º¬¤ò¼è¤ê³°¤»¤Ð¡¢ÆâÉô¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´Õ¾Þ²ÄÇ½
Æ±ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡ÖÁðÊÉ¥á¥¤¡×¤È¡ÖÁðÊÉ¥µ¥Ä¥¡×¤¬°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿²È¤ò¡¢¹â¤µÌó27¥»¥ó¥Á¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¡£
¾¼ÏÂ½é´ü¤´¤í¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¡¢Ä¹¤¤´ÖÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤È¡¢"¸Å¤¤²È"¤Î¼ñ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤æ¤¬¤ó¤À±«¤É¤¤¤ä¿§êô¤»¤¿´¤¡¢±ø¤ì¤¿¥È¥¿¥ó²°º¬¤Ê¤É¡¢ºÌ¿§¤ä¥¨¥¤¥¸¥ó¥°²Ã¹©¤Ê¤É¤Ç·ÐÇ¯Îô²½¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²°º¬¤Ï¼è¤ê³°¤·¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÆâÉô¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¡£Êì²°¤È½ñºØ¡¢¿æ»ö¡¦É÷Ï¤¾ì¤ÎÂç¤¤Ê3Åï¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤È¡¢¤Á¤ã¤ÖÂæ¤äÉ÷Ï¤¤Î³¸¡¢±ìÆÍ¤Ê¤É7ÅÀ¤Î¾®Êª¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¹½À®¡£´Ö¼è¤ê¿Þ¤ä·úÊª¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¾®ºý»Ò¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï4Ëü8400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£