[4.28 J2第12節](Cスタ)

※13:00開始

主審:吉田哲朗

<出場メンバー>

[ファジアーノ岡山]

先発

GK 49 スベンド・ブローダーセン

DF 4 阿部海大

DF 15 本山遥

DF 18 田上大地

MF 6 輪笠祐士

MF 17 末吉塁

MF 19 岩渕弘人

MF 24 藤田息吹

MF 27 木村太哉

MF 88 柳貴博

FW 9 グレイソン

控え

GK 1 堀田大暉

DF 5 柳育崇

DF 16 河野諒祐

MF 7 竹内涼

MF 10 田中雄大

FW 29 齋藤恵太

FW 99 ルカオ

監督

木山隆之

[清水エスパルス]

先発

GK 57 権田修一

DF 3 高橋祐治

DF 14 山原怜音

DF 28 吉田豊

DF 66 住吉ジェラニレショーン

MF 11 ルーカス・ブラガ

MF 13 宮本航汰

MF 21 矢島慎也

MF 71 中村亮太朗

FW 10 カルリーニョス・ジュニオ

FW 23 北川航也

控え

GK 1 沖悠哉

DF 5 北爪健吾

MF 16 西澤健太

MF 19 松崎快

MF 44 西原源樹

MF 70 原輝綺

FW 99 ドウグラス・タンキ

監督

秋葉忠宏