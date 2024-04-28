岡山vs清水 スタメン発表
[4.28 J2第12節](Cスタ)
※13:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 4 阿部海大
DF 15 本山遥
DF 18 田上大地
MF 6 輪笠祐士
MF 17 末吉塁
MF 19 岩渕弘人
MF 24 藤田息吹
MF 27 木村太哉
MF 88 柳貴博
FW 9 グレイソン
控え
GK 1 堀田大暉
DF 5 柳育崇
DF 16 河野諒祐
MF 7 竹内涼
MF 10 田中雄大
FW 29 齋藤恵太
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之
[清水エスパルス]
先発
GK 57 権田修一
DF 3 高橋祐治
DF 14 山原怜音
DF 28 吉田豊
DF 66 住吉ジェラニレショーン
MF 11 ルーカス・ブラガ
MF 13 宮本航汰
MF 21 矢島慎也
MF 71 中村亮太朗
FW 10 カルリーニョス・ジュニオ
FW 23 北川航也
控え
GK 1 沖悠哉
DF 5 北爪健吾
MF 16 西澤健太
MF 19 松崎快
MF 44 西原源樹
MF 70 原輝綺
FW 99 ドウグラス・タンキ
監督
秋葉忠宏
※13:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 4 阿部海大
DF 15 本山遥
DF 18 田上大地
MF 6 輪笠祐士
MF 17 末吉塁
MF 19 岩渕弘人
MF 24 藤田息吹
MF 27 木村太哉
MF 88 柳貴博
FW 9 グレイソン
控え
GK 1 堀田大暉
DF 5 柳育崇
DF 16 河野諒祐
MF 7 竹内涼
MF 10 田中雄大
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之
[清水エスパルス]
先発
GK 57 権田修一
DF 3 高橋祐治
DF 14 山原怜音
DF 28 吉田豊
DF 66 住吉ジェラニレショーン
MF 11 ルーカス・ブラガ
MF 13 宮本航汰
MF 21 矢島慎也
MF 71 中村亮太朗
FW 10 カルリーニョス・ジュニオ
FW 23 北川航也
控え
GK 1 沖悠哉
DF 5 北爪健吾
MF 16 西澤健太
MF 19 松崎快
MF 44 西原源樹
MF 70 原輝綺
FW 99 ドウグラス・タンキ
監督
秋葉忠宏