ボーズのWebサイトに謎のシルエット、“世界最高の静寂”追求した新製品?

ボーズのWebサイトに、「あなたに合わせてパーソナライズ」(IT'S ABOUT TO GET PERSONAL)というキャッチコピーを添えたティザー画像が登場。9月8日(米国時間9月7日)に何らかの新情報が発表されるようだ。

同社Webサイトやメールマガジンに掲載しているティザー画像では、角を丸く落とした四角いシルエットに「HOLY SHHHHHHH」、「WORLD'S BEST」といった文字を重ねてアニメ表示。ティザー画像にはこれ以上の情報はないが、“世界最高の静寂”を追求し、パーソナライズ(個人最適化)に関する機能も盛り込んだオーディオ製品が登場することが期待される。

ボーズは2020年9月にノイズキャンセリング(NC)機能を備えた完全ワイヤレスイヤホン「QuietComfort Earbuds」、2021年9月にはワイヤレスNCヘッドホン「QuietComfort 45」を発表している。2022年もNC機能を備えた“何か”が登場するのかもしれない。9月8日に明かされる新情報に注目したい。