¡ÚºÇ¿·¡Û¥³¥ó¥Ó¥Ë4¼Ò¤Î¡Ö¤´Ë«Èþ¥×¥ê¥ó¡×ÆÃ½¸¡ª¤È¤í¤È¤íÇÉ¤â¸Ç¤áÇÉ¤âÂçËþÂ¡ª
ÉÊÂ·¤¨¤¬Â¿¤¯¡¢¤É¤ì¤òÁª¤Ö¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£
ÄêÈÖ¿Íµ¤¤Î¥×¥ê¥ó¤â¡¢³Æ¼ÒÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢2022Ç¯5·î20Æü¸½ºß¡¢Âç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë4¼Ò¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥×¥ê¥ó¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢½µËö¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤È¤í¤Ã¤È¤í¤ÎÀ¸¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥×¥ê¥ó
¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡¡¡ÖÀ¸¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥×¥ê¥ó¡×
¥í¡¼¥½¥ó¤Î¡ÖÀ¸¥«¥¹¥¿¡¼¥É¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢5·î10Æü¤«¤éÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥×¥ê¥ó¾åÉô¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤í¤È¤í¤È¤·¤¿¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥½¡¼¥¹¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥×¥ê¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°û¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤È¤í¤±¤ë¿©´¶¤Ç¤¹¡£¥¹¥×¡¼¥ó¤â¤¹¤Ã¤ÈÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤Ï¡¢¾åÉÊ¤ÇÍ¥¤·¤¤´Å¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¥á¥ë¤Ï¡¢¤Û¤í¶ì¤µ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎÅª¤Ë´Å¤ß¤¬¶¯¤¯¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤Î¥×¥ê¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ç®ÎÌ¤Ï1¸Ä¤¢¤¿¤ê203kcal¡¢²Á³Ê¤Ï235±ß¡£
¡¦¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¡¡Ö£·¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¤¤ß¤À¤±¤Î¥×¥ê¥ó¡×
2021Ç¯¤«¤éÈÎÇäÃæ¤Î¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Î¥×¥ê¥ó¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆþ²Ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢µ¼Ô¤Ï2022Ç¯5·î²¼½Ü¤ËÅÔÆâ¤Î¥»¥Ö¥ó¤ò3¸®½ä¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Íñ¤ÎÍñ²«¤À¤±¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ìÔÂô¤Ê¥×¥ê¥ó¤Ç¤¹¡£²«¿È¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Ç»¤¯¤¤ì¤¤¤Ê²«¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É½ÌÌ¤Ï¥×¥ë¥×¥ë¡£¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¸ÃÏ¤¬¤¹¤Ã¤È¡¢ÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½À¤é¤«¤¯¡¢Íñ¤ÎÇ»¸ü¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥×¥ê¥ó¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÇË°¤¤ÎÍè¤Ê¤¤¡¢¼êºî¤ê´¶¤Î¤¢¤ëÁÇËÑ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¥á¥ëÉôÊ¬¤Ï¡¢±ÕÂÎ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¾¯¤·¥É¥í¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤í¶ì¤µ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¿©¤Ù¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£100±ßÂæ¤È¼ê·Ú¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¼Ô¤Ï¤ªÃÍÃÊ°Ê¾å¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤À¤È´¶¤¸¡¢¥ê¥Ô¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÍÆÎÌ¤Ï95g¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï139kcal¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤ÏÀÇÊÌ148±ß¡£
¥«¥Ã¥×¤¬¥ì¥È¥í²Ä°¦¤¤¸Ç¤á¥×¥ê¥ó
¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¡¡Ö¥¢¥Ç¥ê¥¢¥ì¥È¥í¤Î¥×¥ê¥ó ¥¢¥ê¥¹¡×
¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¢¥Ç¥ê¥¢¥ì¥È¥í¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥×¥ê¥ó¤Ç¤¹¡£
¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¤ª²Ö¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥È¥í²Ä°¦¤¤ÍÆ´ï¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥æ¡¼¥¹¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¥×¥ê¥ó¤Ï¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤¸Ç¤á¤Î¿©´¶¤Ç¡¢Íñ¤ÎÍ¥¤·¤¤É÷Ì£¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¤¯¤Á¤É¤±¡£Äì¤Ë¤Ï¾¯¤·¶ì¤á¤Î¥«¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥ê¥ó¤È¤è¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥×¥ê¥ó¤Ç¤¹¡£¸Ç¤á¤Î¥×¥ê¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï134kcal¡£²Á³Ê¤Ï290±ß¤Ç¤¹¡£
¡¦¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¡¡Ö±ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥×¥ê¥ó¥Ñ¥Õ¥§¡×
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×³ÆÅ¹¤Ç¤Ï¡¢5·î20Æü¸½ºß¡¢¡Ö±ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥×¥ê¥ó¥Ñ¥Õ¥§¡×¤òÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¿Íµ¤¤Î¤Ê¤á¤é¤«¥×¥ê¥ó¥Ñ¥Õ¥§¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥é¥á¥ë¥×¥ê¥ó¤È¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¡¢°ìÅÙ¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ëìÔÂô¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¡£¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ð¥Ë¥éÌ£¤Ç¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥é¥á¥ë¥×¥ê¥ó¤Ï¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Ç¤¹¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ÈÌ£¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥Ó¥¿¡¼É÷Ì£¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢±ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤ÈÅü¤¬¤±¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÀäÌ¯¤Ê´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤µ¤È¡¢¥«¥ê¥«¥ê¤·¤¿¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤ÏÀÇÊÌ369±ß¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥×¥ê¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡µÙÆü¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¡¢´Å¤¤¥×¥ê¥ó¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¡£