¡Ö¥³¥í¥Ê¤Ê¤ó¤Æ¤Ö¤ÃÄÙ¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡×ËÌ¶å½£»Ô¤Î¿·À®¿Í¤¬Êü¤Ã¤¿¤Ò¤È¸À¡¡¼¼°æÍ¤·î»á¤âÈ¿±þ
¡Ö¥³¥í¥Ê¤Ê¤ó¤Æ²¶¤¬¤Ö¤ÃÄÙ¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡ª¡×
¡¡ËÌ¶å½£»Ô¤Ç£±£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿À®¿Í¼°¤Ç¡¡¤¢¤ë¼ã¼Ô¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤Ë¥¬¥ó¤òÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¤¬µÞ³ÈÂç¡££±£²Æü¤ÎÅìµþÅÔ¤Î¿·µ¬´¶À÷¼Ô¤Î¿ô¤Ï£¹£·£°¿Í¤Ç¡¢£¸Æü¤Ö¤ê¤Ë£±£°£°£°¿Í¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢½Å¾É¼Ô¤Ï£±£´£´¿Í¤Ç²áµîºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤Ï´ØÅì¤Î£±ÅÔ£³¸©¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Âçºå¤Ê¤É£²ÉÜ£±¸©¡¢°¦ÃÎ¸©¤ä´ôÉì¸©¤Ç¤âºÆÈ¯Îá¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À®¿Í¼°¤Ç¤Ï¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤Ê³Ê¹¥¤ò¤·¤¿¿·À®¿Í¤¬Â³¡¹¤È½¸·ë¡£¾ì³°¤Ç°ì¾£ÉÓ¤ò°û¤ß²ó¤¹¤Ê¤É¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£à¤ª¤Ê¤¸¤ßá¤Î¸÷·Ê¤¬¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¥°¥é¥µ¥ó»Ñ¤Î¼ã¼Ô¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ÒÀªÎÉ¤¯ËÁÆ¬¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÉ´¤â¾µÃÎ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï°Õ³°¤ä¡Ö¥¸¥ï¤ë¡×¡Ö·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡Ä¡£
¡¡ºî²È¤Î¼¼°æÍ¤·î»á¡Ê£µ£°¡Ë¤â¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿£±¿Í¤À¡££±£²Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤Î¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¡ÊÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡Ë¤¬½µËö¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡Ö¥³¥í¥Ê¤Î¤³¤È¤¬¿´ÇÛ¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤â¤¤¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤º¡£¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¸Â¤ê¤ÎÂÐ½è¤Ï¤¹¤ë¤±¤É¡¢Â©»Ò¤Ë¡ØºÇ½ªÅª¤Ë¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¤³¤ì¸«¤»¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼¼°æ»á¤¬Â©»Ò¤Ë¸«¤»¤¿¡Ö¤³¤ì¡×¤È¤Ï¡¢Á°½Ð¡Ö¥³¥í¥Ê¤Ö¤ÃÄÙ¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤Î²èÁü¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢²èÁü¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÀä»¿³È»¶Ãæ¡£¡Ö¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¡Ö¤¢¤È¤Ï·¯¤ËÇ¤¤»¤¿¡×¡ÖÄÙ¤»¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£